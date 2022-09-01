«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА. КУЛЬТУРА» — ЧИТАЙТЕ НОВЫЙ НОМЕР!

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№15-16, август 2022 г.).

Первый, «толстый» (56 полос), «послеканикулярный» номер зафиксировал внимание культуртрегеров города-курорта на разного рода фестивальных активностях. Авторы «Свежей» внимательно наблюдали (и участвовали) в них.

Наибольший интерес вызвал музыкальный фестиваль «Классика Open Fest», уже два десятилетия проводимый Тольяттинской филармонией. В этот раз к академической музыке («Пленительная атмосфера молодости и таланта» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ) организаторы добавили русскую народную («Невероятные эмоции и нереальная энергетика» Ирины ВАСИРУК) и джазовую (рассказ о ней Игоря Вощинина – в сентябрьском номере газеты).

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА скрупулезно следила за происходящем на «ВолгаФесте» («Игры в песочнице, или Сказки для взрослых»), но основной разговор мы тоже отложили на две недели: номер верстался, когда на старой набережной еще не смолкли последние музыкальные аккорды.

Илья САМОРУКОВ посетил «МетаФест» («Об атмосфере одного фестиваля»). В номере также подробная информация о «Грамотных выходных» в областной универсальной научной библиотеке, «Серебряных трубах» в Сызрани («Серебряные трубы да под помидорчик!»), «Золотом ключике» на месте усадьбы Бострома в Павловке Красноармейского района («Место силы и сила места») и участие самарцев в праздновании 80-летия создания Шостаковичем Седьмой симфонии, которое завершилось в Санкт-Петербурге.

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Конец лета и начало осени дали богатый урожай юбиляров, действующих (!) и продолжающих радовать своими талантами. Среди них много авторов нашей газеты.

К 75-летию Сергея ГОЛУБКОВА мы публикуем его беседу с Геннадием КАРПЕНКО («Дуайен») и аналитический материал Сергея Алексеевича «Вековечная пульсация времени: смена эпох апологии и иронии».

Алла ВОЛЫНКИНА к своему юбилею подарила нам свою литературную фантазию – «Джентльмены на даче» и рецензию на «читакль» в театре Аллы Коровкиной «Морковна». И мы не могли не ответить ей дифирамбом «Аллочка, спасибо, что вы есть!» (Елена ШИШКИНА и Лиина ШАХОВА).

Дирижер Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Георгий КЛЕМЕНТЬЕВ посвятил свое эссе летописцу нашей филармонии и автору «Свежей» по совместительству – «Людмила Беляева и её Территория Счастья».

И целый буклет статей посвящен юбилярам, внесшим значимый вклад в культуру нашего края: балерине и хореографу Валентине Пономаренко («…и счастья в личной жизни» Галины ТОРУНОВОЙ), председателю самарского отделения СТД Владимиру Гальченко («Человек на своем месте» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ), создательнице и многолетней руководительнице телестудии «Товарищ» Лилии Тарасовой («Всесамарская телемама» Михаила БАХРАХА), пианистке и педагогу Ларисе Парфеновой («Фортепианная школа Ларисы Парфеновой» Марии ЧЕГОДАЕВОЙ), литературоведу и поэту Юрию Орлицкому (««Мы будем звать себя всегда птенцами Вашего гнезда»» Светланы ВНУКОВОЙ), директору тольяттинского ТЮЗа «Дилижанс» Ирине Мироновой («Ирина Миронова: Я человек, который всегда рискует» Вячеслава СМИРНОВА), актеру театра «Самарская площадь» Владимру Лоркину («Скромное обаяние таланта» Маргариты ПЕТРОВОЙ).

Собранные вместе эти тексты создают дополнительный эффект: они становятся своеобразным гимном самарской культуре. Именно гимном, а не собранием отдельных дифирамбов.

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Наиболее яркие летние эстетические впечатления получены в музеях и выставочных задах. Наш тольяттинский корреспондент Инна БУРАЯ побывала в Музее актуального реализма («От концепции коллекции к коллекции концепций») и Тольяттинском художественном музее («Город, увиденный художниками»).

Светлана ШАТУНОВА побывала в Выставочном зале Союза художников («Согласие и созвучие») и галерее «Новое пространство» («Андрей Самолинов: «Акварель – это бесконечно длящееся приключение»).

Татьяна ПЕТРОВА еще раз возвращает нас в Мраморный зал Самарского художественного музея, на грандиозную выставку «Грани ХХ века» («Бегущие по волнам времени»).

А Елена БОГАТЫРЕВА – в галерею «Виктория» («Самара – Казань: культурный об мен»).

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В летнюю театрально-музыкальную паузу наши авторы все-таки обнаружили две премьеры: в театре «Мастерская» — «Географ» («Вверх по лестнице…» Ольги ЖУРЧЕВОЙ) и «Уместном театре» – «STZ | часть_1 водопады» («Silence!» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

Зато люди театральные и люди, беззаветно любящие театр, летом получили двухтомную «энциклопедию» «Театры Тольятти», написанную Вячеславом Смирновым («Журналист = летописец»Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

На музыкальных «фронтах» всё еще тише, и потому «Свежая» отдала свои странице воспоминаниям. Наш джазовый обозреватель Игорь ВОЩИНИН к 100-летию джаза отечественного и 60-летию – самарского посвящает свой очерк «Джазмен из заводской прачечной» Григорию Галочкину.

Дмитрий ДЯТЛОВ предлагает «послушать вместе» музыку корейского композитора Исанга Юна («Музыка в духе дао»).

А Юлия ШУМИЛИНА в преддверии нового сезона беседует с Вадимом Эйленкригом, чей авторский абонемент – в «обойме» Самарской филармонии («Музыка возвращает, или Джазовая эстафета»).

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На нашей «Кинематографической набережной» – «отчет» побывавшего на выборгском фестивале «Окно в Европу» Никиты НИКИТИНА («Дебютная волна»); остросюжетный культурологический «детектив» Леонида НЕМЦЕВА «Трофейная Весна» по мотивам музыкальной комедии Григория Александрова «Весна» и приглашение Вадима КУЗНЕЦОВА «по смотреть вместе» очередной якутский бестселлер «Нелегал».

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На литературных страницах номера царит классика, но под «говорящим» титлом – «Хрестоматийное как неизвестное».

Монолог Валерия БОНДАРЕНКО посвящен «Августовскому Блоку». Геннадий КАРПЕНКО рассуждает о «Романе Тургенева «Отцы и дети» и его странном герое», а семейный дуэт Михаила и Ивана ПЕРЕПЕЛКИНЫХ знакомит с итогами своей творческой командировки в Северную столицу («Внуки Гарина-Михайловского»).

В номере – продолжение «Гоголиады» Анны СИНИЦКОЙ («А ты напиши, как у Гоголя…») и заметок из дневника Родиона Акульшина о советской деревне 1920-х.

О литературной истории Покровской слободы – ныне города Энгельса, а некогда населенного пункта в составе Самарской губернии – рассказывает Петр КОРАБЕЛЬНИКОВ («Магия книги и гений места»).

К счастью для редакции в пробку на плотине Жигулевской ГЭС попал Владимир ГРОМОВ, в итоге появилось эссе «Поэзия ГЭС в пробке на плотине». Прозаическое продолжение – в следующем номере.

Герман ДЬЯКОНОВ в «Судьбах книг» размышляет о сборнике японской поэзии «Записки у изголовья» («Тысячелетний шедевр»). Константин ПОЗДНЯКОВ приглашает «почитать вместе роман Александра Стесина («Приама нет»).

И как обычно «Книжная полка» не вмещает все достойные внимания новинки, в числе которых «Литературные новинки Тольятти» от Вячеслава СМИРНОВА, и последние известия из издательского дома «Бахрах-М».

2022-й – юбилейный год для областной детской библиотеки, и мы начинаем публикацию материалов Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ, посвященных этому событию. Первый текст – о проекте «Культурный КОД».

Интерес Татьяны РОМАНОВОЙ – нашего проводника по лабиринтам русского языка – в этот раз затронул «Сленг самарских железнодорожников» и проблемы «Русского языка в эпоху перманентных перемен».

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Не думайте, что мы забыли о Годе культурного наследия народов России. Новый очерк Ольги ГОРОДЕЦКОЙ – об искусстве изготовления вертепов, сохранившийся в локальных поселениях поволжских немцев («Малый вертеп мой лучше Синайския горы»).

Не осталось без внимания и потешное в некоторых аспектах стремление превратить центр военно-промышленного комплекса в «город-курорт». Тепеь уже – в «область-курорт» («Сызрань в индустрии гостеприимства»).

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Мои самые любимые – культурологические – эссе. Есть еще «порох в пороховницах» и у нашего мифолога Леонида НЕМЦЕВА («Дионис»), и у путешественника Вадима РЯБИКОВА («Вочеловечение приматов как вселенская цель»), и у профессоров Зои КОБОЗЕВОЙ («Навигатор по лету») и Константина ПОЗДНЯКОВА («СкрЕпя сердце»).

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Не оставляет попыток пробудить интерес к науке (которая часть культуры!) Герман ДЬЯКОНОВ. В его новых текстах – попытки достижения бессмертия («Есть странная песня араба…») и проблемы космологические («Ты у меня одна?»).

А редакция и, в первую очередь, Михаил ПЕРЕПЕЛКИН продолжают «воспитывать чувства» наших читателей («Издалека долго»). В этом номере ему помогают Дильбар ХОДЖАЕВА («За окнами сегодня дождь») и Герман ДЬЯКОНОВ («Один из семи»).

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Совершенно неожиданно совпали интересы к урбанистическим проблемам у культуролога Ирины КОЛЯКОВОЙ («Полилогия – от промышленного к воображаемому») и председателя правления Самарской организации Союза архитекторов России Юрия АСТАХОВА («Как же спасти памятник?»). Круг проблем схож, но подходы не совпадают вовсе.

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На исторических страницах «Свежей» – исследование Эдуарда ДУБМАНА «Како же даст Бог на Сомаре город поставить…», история о временах совсем недалеких от Аркадия СОЛАРЕВА («Как донос стал стартапом»), воспоминания Ирины САМОРУКОВОЙ «Куйбышев. 1988». В оформляющейся в книгу энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – рассказ о чешском военачальнике Станиславе Чечеке.

И самый «лонг» из «лонгридов» «Свежей» – начало рассказа Владимира САМАРЦЕВА «Ух ты, Безымянка!», записанный Светланой ВНУКОВОЙ.

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Есть ли у самарской культуры планы на осень? Есть. Есть и главный враг этих планов – восстающая из пепла пандемия. Если она не восстанет во всей своей «красе», то в первой половине сентября нас ждет Дни Самары, Сызрани, Новокуйбышевская, гала-концерт к 90-летию Сергея Слонимского в Самарской филармонии, книжный фестиваль «Время читать» в областной универсальной научной библиотеке, Лаборатория молодой режиссуры в СамАрте и еще с полсотни событий на полосе «Самарские премьеры».

Не ждите пандемии – читайте «Свежую»: она на фоне почившего в бозе отечественного телевидения скрасит вам. Всё, что хотите, скрасит. «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»