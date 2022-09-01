Пресс-конференция «Контент нового времени для детей и молодежи»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию «Контент нового времени для детей и молодежи».

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, инициативная группа.

Пресс-конференция состоится 2 сентября в Доме журналиста. Начало – в 12.00.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены вопросы:

Дефицит качественного отечественного контента для детей и молодежи. Современные тренды, возможности и технологии в индустрии мультипликации. «Легенды России», «Легенды Самарского края» – создание сильных нравственных и мотивирующих образов. Создание тематических кластеров в Самарской области. Вовлечение в социально-общественные процессы молодежи и юношества.

В качестве спикеров выступят:

– Юлиана Игоревна Арсеньева – общественный деятель, писатель, автор образовательных программ, международный сертифицированный коуч PCC ICF.

– Сергей Николаевич Романов – общественный деятель, президент клуба «Аретократия», бизнесмен, меценат, бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная-2017».

– Анатолий Анатольевич Карташев – координатор центра корпоративного волонтерства «ДаДобро», общественный деятель.

Спикеры расскажут о проекте «Легенды России», перовым этапом которого будет создание книг «Легенды Самарского края».

В рамках реализации данного проекта при содействии профессиональных психологов и педагогов проводится работа с детскими фокус группами, в процессе которой выявляются проблемы и потребности воспитания подрастающего поколения.

Аккредитация

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,

а также по телефонам:

(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

8 (846) 332-02-72, 8-987-921-99-28 – Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР).

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России