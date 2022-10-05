Заседание ФОтообъединения в Доме журналиста

В самарском Доме журналиста 6 октября состоится заседание Фотообъединения областного Союза журналистов.
(г.Самара, ул. Самарская, д. 179). Начало – в 17.30.
Приглашаем всех желающих.
В повестке:
— Презентация работ членов Фотообъединения.
— Презентация выставки «Природа России» (Валерий Афанасьев, Наталья Шинкевич).
— Подготовка выставки «Самарский взгляд. Избранное» (12- 28 ноября).
— Подготовка выставки памяти Виктора Евграфова (Николай Федорин)
— Рассмотрение заявления Арсения Самогорова на вступление в Фотообъединение.
— Разное.
О своем участии напишите в электронной почте: spress@samtelecom.ru
Тел. 8(846) 332-68-39