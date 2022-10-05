Стартовал XII Всероссийский конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».

Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийских ценностей, олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни. Повышение уровня культуры распространения спортивной информации в СМИ, повышение качества спортивной журналистики в России. Стимулирование роста профессионального мастерства представителей спортивной журналистики.

Оргкомитет конкурса приглашает к участию спортивных журналистов (штатных и внештатных сотрудников) российских СМИ. На конкурс принимаются работы, посвященные спортсмену или спортивному событию, впервые вышедшие в эфир или опубликованные в печатных или электронных СМИ в период с 01 ноября 2021 года по 20 октября 2022 года.

Конкурсные работы будут оценены отдельно для федеральных и региональных СМИ в следующих номинациях:

— Номинация имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет (отдельно для российских федеральных телеканалов, российских региональных телеканалов).

— Номинация имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж (одна номинация для российских федеральных и региональных СМИ).

— Номинация имени Льва Россошика за лучшую публикацию (отдельно для российских федеральных печатных (включая еженедельник «Спорт день за днем»(СПб))/интернет-изданий, российских региональных печатных/интернет-изданий).

— Номинация имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фоторабота (отдельно для российских федеральных печатных/интернет-изданий, российских региональных печатных/интернет-изданий).

— Номинация имени Владимира Кучмия за лучшую публикацию среди индивидуальных авторов/блоггеров в digital пространстве (одна номинация для российского интернет сегмента)

— Номинация «Будущее спортивной журналистики» — лучшая работа молодого автора (до 21 года, для всех видов российских федеральных и региональных СМИ).

При подведении итогов будут также вручены специальные призы: «Патриарх», приз Пресс-комиссии ОКР — «За особые достижения» в освещении Олимпийских игр, приз «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России».

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 01 ноября 2022 года по электронной почте energiya@olympic.ru

Финал XII фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 24-25 ноября 2022 года в Москве.