Владимир Соловьев избран председателем СЖР

На проходящем в Москве XIII Cъезде Союза журналистов России прошли выборы председателя СЖР. На пост председателя на 2-й срок единогласно избран Владимир Геннадиевич Соловьёв.

БИОГРАФИЯ:

Владимир Геннадиевич Соловьёв

Родился 14 ноября 1964 года в городе Ногинске Московской области.

После окончания средней школы работал слесарем на Ногинском опытном заводе монтажных приспособлений (НОЗМП).

С 1982 по 1984 год служил в Советской армии, в авиации КДВО: командовал отделением механиков по ремонту двигателей реактивных самолётов.

В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Во время учёбы делал видеосюжеты для телевизионных программ «Взгляд» и «Прожектор перестройки».

Диплом писал в Югославии: на факультете политических наук Белградского университета.

На телевидении — с 1990 года.

С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей(ТСН) Центрального телевидения СССР.

С 1991 по 1992 год — был одним из тех, кто начинал «Вести». Комментатор Российского телевидения (ВГТРК).

С 1992 по 1997 год — собственный корреспондент РГТРК «Останкино» (впоследствии — ЗАО «ОРТ») в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.

Заменив погибших Виктора Ногина и Геннадия Куринного, вместе с оператором Анатолием Кляном (много лет спустя погибшим в Донецке — в июне 2014 года) многократно объездил все фронты югославских войн и все соседние страны, работал под натовскими бомбардировками в Боснии и Косово.

Прожил и проработал на Балканах – больше 10-ти лет.

После возвращения домой Владимиру Соловьёву двенадцать раз пришлось побывать в командировках в Чечне (на первой и второй чеченских войнах).

За 9 поездок во время последней интифады в общей сложности проработал более полугода в Иерусалиме.

Всего в качестве военного корреспондента прошёл 7 войн.

С 1997 по 1999 год работал в возрожденной ТСН на ТВ-6. Был политическим обозревателем, вместе с Анной Федотовой полтора года вел главную вечернюю информационную программу на ТВ-6 «Новости дня». Был ведущим программы «В мире людей» и специальных выпусков.

С декабря 1999 по январь 2005 года — комментатор Дирекции информационных программ ОАО «ОРТ» (с сентября 2002 года — ОАО «Первый канал»). Готовил репортажи для программ «Новости», «Время» и «Времена». Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России — Горбачёвым, Ельциным, Путиным. В их числе и самое первое интервью В.В. Путина после назначения и. о. президента РФ. Оно заняло весь эфир информационной программы «Время» от 4 января 2000 года.

Много лет работал в составе «Кремлёвского пула», только сопровождая по стране и миру Б.Н. Ельцина и В.В.Путина, побывал в 64-х командировках.

Через сутки после теракта 11 сентября 2001 оказался в Нью-Йорке и полтора месяца каждый день передавал оттуда сюжеты для программы «Время».

В период чеченских кампаний смог записать несколько интервью с лидерами чеченских сепаратистов — Масхадовым, Басаевым, Яндарбиевым, Радуевым. А в секторе Газа – последнее перед его ликвидацией — интервью с лидером палестинских террористов шейхом Ясином. Записывал интервью с президентами Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании, с лидерами боснийских сербов Радованом Караджичем и Ратко Младичем. Собеседниками Владимира Соловьёва в разное время становились видные фигуры мировой политики — Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Шимон Перес, а также российские губернаторы, лидеры политических партий, депутаты, политические, общественные и культурные деятели.

Работал координатором съемочных групп информационного вещания «Первого канала»: четыре страшных дня и ночи во время террористического акта в Беслане и три месяца во время политического кризиса на Украине 2004 года — «первого Майдана».

Освещал важнейшие события мировой политики, такие как «Саммит Тысячелетия» в Нью-Йорке, саммит Восьмерки на Окинаве, многие встречи мировых лидеров и российских президентов. Объехал больше 100 стран мира. Приходилось бывать в экстремальных командировках : от Северного полюса и дрейфующих полярных станций Арктики до Антарктиды, где побывал 4 раза. Член Русского географического общества.

Автор целого ряда документальных фильмов, среди них — «Храм в Антарктиде» и «Притяжение 90-й широты».

К 9 мая 2003 и 2004 года писал сценарии и комментировал в прямом эфире «Первого канала» и «России» военные парады на Красной площади, посвящённые 58-й и 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

С сентября 2005 по октябрь 2011 года — на «Третьем канале» — политический обозреватель, с сентября 2008 — ведущий субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы «Главная тема» и цикла программ «Актуальный разговор».

С ноября 2011 года по август 2012 года — заместитель руководителя ТПО «Россия-2», (ВГТРК).

C сентября 2012 года по июль 2017 года — главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК).

С августа 2017 года по ноябрь 2017 года — советник Директора ГТК «Телеканал «Россия-1″».

25 ноября 2017 года на XII съезде СЖР был избран председателем Союза журналистов России.

3 декабря 2018 года включён в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Член Общественного совета МВД России.

Член Общественного совета Министерства обороны РФ.

Член Общественного совета корпорации «Роскосмос».

Член жюри нескольких кинофестивалей.

Академик Международной Академии телевидения и радио.