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На XIII Съезде Союза журналистов России состоялись выборы председателя и руководящих органов СЖР

В ходе работы XIII Съезда Союза журналистов России состоялись выборы председателя и  руководящих органов СЖР.

На пост председателя Союза журналистов России на второй срок избран Владимир Геннадьевич Соловьев.

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На съезде был сформирован состав Федеративного совета СЖР.  От Самарской области в Федеративный совет вошла Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

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После избрания руководящих органов СЖР, Съезд определил приоритетные направления деятельности СЖР на период 2022 -2027 гг.
Делегаты также обсудили иные организационные и текущие вопросы деятельности Союза, после чего Съезд завершил свою работу.