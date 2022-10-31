На XIII Съезде Союза журналистов России состоялись выборы председателя и руководящих органов СЖР

В ходе работы XIII Съезда Союза журналистов России состоялись выборы председателя и руководящих органов СЖР.
На пост председателя Союза журналистов России на второй срок избран Владимир Геннадьевич Соловьев.
На съезде был сформирован состав Федеративного совета СЖР. От Самарской области в Федеративный совет вошла Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.
После избрания руководящих органов СЖР, Съезд определил приоритетные направления деятельности СЖР на период 2022 -2027 гг.
Делегаты также обсудили иные организационные и текущие вопросы деятельности Союза, после чего Съезд завершил свою работу.