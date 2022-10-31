В Москве 29 октября состоялся XIII съезд Союза журналистов России

В Москве состоялся XIII съезд Союза журналистов России. С отчётным докладом о деятельности организации за период 2017-2022 гг. выступил глава СЖР Владимир Соловьёв.

Председатель СЖР остановился на нескольких ключевых аспектах работы Союза за истекший период.

Владимир Соловьёв рассказал о принятии в состав СЖР новых региональных отделений, созданных недавно в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В отчётном докладе главы Союза также нашли отражение такие значимые для отрасли события, как учреждение нового почётного звания «Заслуженный журналист России», введение обеспечения коллег, работающих в горячих точках, обязательной страховкой, создание программы обучения журналистов основам безопасности, работа СЖР по защите отрасли в период ограничений, связанных с эпидемией Covid-19, включая финансовую поддержку десяткам СМИ.

Особое внимание в отчётном докладе было уделено новому образовательному формату СЖР — ИНФОРУМу.

За пять лет было проведено более 50 обучающих семинаров в десятках регионов России.

В своём докладе Владимир Соловьёв подробно рассказал и о многих других аспектах работы Союза журналистов России.