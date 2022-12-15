Сергей Жигалов — лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Лауреатом IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Литература» стал коллега Эдуарда Кондракова по «Известиям», журналист, писатель Сергей Александрович Жигалов, за сборник очерков «Выше ворона».

«Выше ворона» — сборник воспоминаний о людях, которых автор встречал в своей жизни, которые не только оказали сильное впечатление на него самого лично, но и на влияние на ход истории в целом.

Во время учёбы Александр Жигалов сотрудничал с областной молодёжной газетой «Волжский комсомолец». После окончания университета был принят на работу в газету «Волжский комсомолец», зав. отделом учащейся молодёжи, вырос до зам. редактора. С 1981 года заместитель редактора газеты «Волжская коммуна». В 1986 году назначен собственным корреспондентом газеты «Известия» по Куйбышевской области, где работал до 1993 года. В том же году учредил рекламно-информационное агентство «Вести». До 2009 года работал в должности директора агентства, выпускал Самарские приложения к газетам «Известия» и «Аргументы и Факты».

Параллельно с работой в газетах занимался писательской деятельностью. В 1988 году за повесть «Не пускайте собаку на минное поле» был принят в Союз писателей СССР. Сборники рассказов и повестей «В зной на крутом льду», «Истребители волков», «Сбор кукол в окрестностях», роман «Ловчий» издавались в Куйбышеве-Самаре. Романы «Дар над бездной отчаяния», «Потеха», «Царская голгофа» выходили в Москве. В последние годы издал документальные книги: «Бремя крыла», «Министр милосердия», «Возвращение из огня» и «Выше ворона».