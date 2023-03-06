Вышла в свет «Летопись самарского спорта»

В Олимпийском комитете России в рамках отчетно–выборной конференции Федерации спортивных журналистов России состоялась презентация книги известного самарского спортивного журналиста, члена исполкома Федерации спортивных журналистов России, отличника физической культуры Сергея Волкова. На днях в самарском издательстве «Слово» вышла его первая книга с интригующим названием «Как я придумал «Спорт-экспресс».

В ней он рассказывает о забытых событиях и уникальных людях в истории самарского спорта. Благодаря инициативе самого журналиста, в стране появились «Золотые пески Самары» — первый официальный турнир в России по «бразильскому» футболу. За 13 лет существования популярного турнира на знаменитой волжской набережной Самара постепенно превратилась в столицу пляжного футбола, дав мощный толчок в развитии этого вида спорта страны.

Сергей Волков — член Союза журналистов России.

В начале 80-х годов Сергей Волков был организатором исторического «Матча века» по футболу между сборной журналистов Самары и командой «Авось», составленной из артистов столичного театра имени Ленинского комсомола. В Тольятти собкорр газеты «Советский спорт» по Среднему Поволжью придумал и организовал знаменитый фестиваль главной спортивной газеты страны на Волжском автозаводе с участием звезд мирового и российского спорта. Именно там и родилось название нового издания — ныне популярной спортивной газеты «Спорт-экспресс».

Об этих и других спортивных событиях в истории губернии он рассказал в своей богато иллюстрированной книге с уникальными фотографиями. Ее первые экземпляры на презентации в ОКР из рук автора получили президент Олимпийского комитет России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, президент Федерации спортивных журналистов России, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов, а также руководители ведущих спортивных изданий страны и регионов.

Своей книгой, которая наверняка в скором времени станет библиографической редкостью, наш самарский журналист начал серию книжных новинок под общим названием «Летопись самарского спорта». К печати готовятся еще две книги журналиста: «Профессия – спортивный репортер» и «Олимпийский ракурс Самары».