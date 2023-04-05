6 апреля круглый стол «Кино — детям: вопросы, проблемы и перспективы…»

6 апреля (в четверг) в Доме журналиста (ул. Самарская, 179) состоится круглый стол на тему «Кино — детям: вопросы, проблемы и перспективы детского кино». Начало - в 13.00. Приглашаем СМИ на мероприятие!

Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Спикеры:

Нина Шумкова , председатель Самарской областной организации Союза кинематографистов России

, председатель Самарской областной организации Союза кинематографистов России Ирина Лукьянова , главный редактор «Свежей газеты. Культуры»

, главный редактор «Свежей газеты. Культуры» Игорь Жаткин , директор Агентства социокукльтурных технологий Самарской области

, директор Агентства социокукльтурных технологий Самарской области Ирина Мануева , директор киноцентра «Художественный»,

, директор киноцентра «Художественный», а также руководители киноклубов Самарской области.

Участники встречи обсудят следующие вопросы:

Детское кино – как сегодня, после прощания с Голивудом и Диснеем, обстоят дела в сфере производства кинопродукции для детей?

Чего ждать от Международного фестиваля «Кино – детям», который стартует 17 апреля?

Как сегодня детское кино доходит до юных зрителей в российской глубинке?

В чем перспективы детского кино в России и в регионе?

Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, Елена Абкниа (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России)(846) 332-68-39; spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru