6 апреля круглый стол «Кино — детям: вопросы, проблемы и перспективы…»

6 апреля (в четверг) в Доме журналиста (ул. Самарская, 179) состоится круглый стол на тему «Кино — детям: вопросы, проблемы и перспективы детского кино». Начало - в 13.00. Приглашаем СМИ на мероприятие!
Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Спикеры:
- Нина Шумкова, председатель Самарской областной организации Союза кинематографистов России
- Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»
- Игорь Жаткин, директор Агентства социокукльтурных технологий Самарской области
- Ирина Мануева, директор киноцентра «Художественный»,
- а также руководители киноклубов Самарской области.
Участники встречи обсудят следующие вопросы:
- Детское кино – как сегодня, после прощания с Голивудом и Диснеем, обстоят дела в сфере производства кинопродукции для детей?
- Чего ждать от Международного фестиваля «Кино – детям», который стартует 17 апреля?
- Как сегодня детское кино доходит до юных зрителей в российской глубинке?
- В чем перспективы детского кино в России и в регионе?
Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, Елена Абкниа (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России)(846) 332-68-39; spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru