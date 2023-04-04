В Домжуре прошел «круглый стол» на тему «Профилактика кибермошеничества»

В Доме журналиста состоялся «круглый стол», посвященной теме профилактики и противодействия кибермошенничествам. Организовали «круглый стол» пресс-служба ГУ МВД Росси по Самарской области и Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В обсуждении приняли участие начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, заместитель начальника Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного главка подполковник полиции Алексей Елизаров, заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Игорь Бровяков, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Александр Русских, представитель Общественного совета при областном главке, руководитель «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андрианов и заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Василий Гордеев. Вела встречу модератор «курглого стола» Елена Абкина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов.

Присутствующие обсудили, как обстоят дела с киберпреступностью в Самарском регионе, на конкретных примерах рассказали о наиболее распространенных схемах кибермошенничества и объяснили, что делать, если пришлось столкнуться со злоумышленниками.

Полковник полиции Павел Жилюнов в своем выступлении довел до присутствующих статистику преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: «За 2022 год на территории области совершено 6704 таких преступления. Снижение составило 266 преступлений или 4,1%. По линии общеуголовных преступлений снижение произошло за счет таких составов, как кражи (совершено 2284 преступления указанной категории). Количество совершенных мошенничеств возросло (совершено 4420 преступления). Количество расследованных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составило по кражам — 753 преступления, по мошенничествам – 344». Среди самых распространенных видов мошенничества Павел Александрович отметил звонки с подменой абонентского номера и звонки по схеме «родственник попал в беду», мошенничества под видом оказания брокерских услуг и на торговых площадках, звонки от имени руководителей предприятий с просьбой перевода денег, а также контактные мошенничества под видом снятия порчи, оказания медицинских услуг и случаи, когда злоумышленники представляются социальными и медицинскими работниками.

Затем на пресс-конференции выступила жительница Самары, рассказав свою историю о том, как чуть не попалась на уловку мошенников, действующих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Женщина вовремя поняла, что ее хотят обмануть и сообщила в полицию о подозрительном звонке, благодаря ее бдительности полицейские задержали злоумышленника во время передачи денег.

Свою историю рассказал и молодой человек, который, к сожалению, был втянут в преступную цепочку, где играл роль курьера, забиравшего у доверчивых граждан крупные суммы денег. Сейчас, находясь в статусе подследственного, он обращается ко всем с призывом не соглашаться на предложения от незнакомцев и выбирать честные способы заработка.

Подполковник полиции Алексей Елизаров обратил внимание присутствующих, что в ГУ МВД России по Самарской области создан отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий, объяснил цели и задачи нового подразделения и более подробно разъяснил, как защититься от неправомерного доступа к компьютерной информации.

О примерах успешного раскрытия преступлений и особенностях расследования уголовных дел о хищениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщил полковник юстиции Игорь Бровяков.

В конце 2022 года Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области дал старт новому проекту, «Ассоциации цифровой безопасности», направленному на блокировку противоправного контента в сети Интернет, выявление лиц, занимающихся этим, борьбу с кибермошенничествами и широкомасштабное информирование населения о способах, которые применяют злоумышленники для обмана граждан. О работе «Ассоциации цифровой безопасности» подробно рассказал ее руководитель – представитель Общественного совета при областном главке Иван Андрианов.

Кроме того, на вопросы журналистов, касающиеся противодействия правонарушениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, ответил представитель прокуратуры Самарской области Александр Русских, а заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Василий Гордеев объяснил, как нужно действовать, если мошенники списали деньги с карты.

В завершение мероприятия все участники еще раз обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и не доверять незнакомцам, а также еще раз напомнить правила безопасности своим пожилым родственникам.

А мы, в свою очередь, обращаемся ко всем представителям СМИ и активным пользователям сети Интернет с призывом как можно чаще и шире распространять профилактические материалы, чтобы напоминать жителям и гостям региона о том, как защитить себя и не стать жертвами мошенников.

Автор — Ольга Юрьева

Подробности на сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/37078883