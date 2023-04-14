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Знай наших! Телеграм-канал «Самара-ГИС» занял 2-е место

Отличная новость — Telegram-канал «Самара-ГИС» занял второе место в федеральном рейтинге по вовлеченности подписчиков.

Аналитики New Media составили топ-20 региональных телеканалов по новой метрике — вовлеченности подписчиков в Telegram за последние 30 дней. Рейтинг основан на анализе 124 телеканалов.

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Вовлеченность — это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. В частности, тут учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. 

Пользователи, которые следят за Telegram-каналом «Самара-ГИС», в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для подписчиков в Telegram – это возможность оставлять комментарии и жалобы, которые практически моментально уходят в профильные городские службы.

Ирина Цветкова- Я  всегда с удовольствием смотрю программы «Самара-ГИС» и обязательно просматриваю ленту  её Телеграм-канала. —  Отметила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, — Здесь привлекательный контент, актуальные темы, интересная подача. И то, что «Самара-ГИС» по вовлеченности подписчиков лидер, говорит о многом. У телекомпании высокий потенциал и, думаю, хорошие перспективы. От всей души поздравляю  коллектив «Самара-ГИС» и директора телекомпании Елену Юрьевну Кольцун с этим достижением! И желаю новых успехов!

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Подписаться на Telegram-канал «самара-ГИС» можно по ссылке— https://t.me/samaragisnews