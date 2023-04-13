В Домжуре обсудили, как взаимодействовать в борьбе с алкоголизмом

13 апреля в Доме журналиста состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие органов власти, правопорядка, общественных организаций в решении проблемы алкоголизма».

Организаторами мероприятия выступили Самарское областное отделение Союза журналистов России, Содружества Анонимных Алкоголиков.

В работе круглого стола приняли участие: руководитель пресс-лужбы Самарского областного отделения Союза журналистов России Елена Абкина; главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту Александр Муравец; начальник психологической службы УФСИН по Самарской области, подполковник внутренней службы Марина Ширкунова; директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт» Александр Березовский; кандидат педагогических наук, гештальт-терапевт, доцент кафедры теории и технологии социальной работы Самарского государственного университета Валентина Стрельникова; заведующий отделением срочных услуг для детей и семей «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Октябрьского района г. Самары Светлана Назайкинская; социальный педагог отделения срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа, Промышленное подразделение Наталья Николаева; представители содружеств анонимных алкоголиков, победившие пагубное пристрастие и помогающие сейчас в этом другим людям.

В качестве слушателей были приглашены студенты кафедры теории и технологии социальной работы СамГУ.

В ходе мероприятия прошли обсуждения по чрезвычайно злободневным для общества вопросам. Отметили необходимость работы с людьми, страдающими алкозависимостью, оказания им всесторонней помощи. Подчеркнули важность совместных усилий общественных организаций и ведомств в решении проблеммы алкоголизма, обсудили причины детского и подросткового алкоголизма, методы работы с алкозависимыми гражданами, прибывающими в исправительных учреждениях, эффективные программы лечения алкоголизма.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Участники круглого стола поделились опытом, получили предметные рекомендации, наметили пути дальнейшего сотрудничества.