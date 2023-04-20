ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

25 апреля в Самаре, в Троице-Сергиевом храме, пройдет День поминовения журналистов. Приглашаем вас на службу.

Начало службы — в 12.00.

Сбор СМИ — в 11.30.

Адрес храма — г. Самара, Академический переулок, 1а.



Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), на службу соберутся сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов.

День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.