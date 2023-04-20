ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО В САМАРЕ: СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ

20 апреля в музее-галерее «Заварка» прошел круглый стол «Деревянное зодчество: как сохранить самарское наследие».

Организаторами мероприятия выступили Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и музей-галерея «Заварка».

В непринужденной, но очень конструктивной дискуссии приняли участие:

главный редактор «Свежей газеты. Культуры» Ирина Лукьянова,

председатель совета Самарского областного отделения ВООПИК Нина Казачкова,

куратор галереи «Заварка» Армен Арутюнов,

директор музея им. П.В. Алабина, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков,

основатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов.

Самарские объекты деревянного зодчества не входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но еще хранят в себе неповторимый дух города. Эксперты обсудили насколько реально в сегодняшних условиях сохранить элементы нашей идентичности и насколько это полезно для самого города, его жителей и туристов, поделились успешными действиями, разобрались в уникальности самарской резьбы, наличников, облика нашего города в целом.

Более подробно дискуссия будет освещена в следующем номере «Свежей газеты. Культуры» от 27 апреля.