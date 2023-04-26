СТАРТОВАЛА ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ «ПРЕССА-2023»

Сегодня, 26 апреля, в Доме журналиста прошло первое оргсобрание, на котором представители оргкомитета рассказали об особенностях проведения Фестиваля прессы в 2023 году и правилах участиях.



XXVIII Фестиваль «Пресса-2023″ приурочен 105-летию образования Самарского областного отделения Союза журналистов России,.

Организатор Фестиваля — Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка — Администрация г.о. Самара.

Фестиваль «Пресса-2023» пройдет в Самаре на территории Струковского сада. Проведение Фестиваля запланировано на 27 мая. Это будет двадцать восьмой фестиваль по счету. Главная тема – «Мы вместе!».

Объявлен прием заявок. Заявки на участие необходимо подать до 4 мая.

К участию в Фестивале приглашаются зарегистрированные СМИ, общественные организации, в работе которых принимают участие журналисты, пресс-службы.

Заявки принимаются по адресу: г. Самара, улица Самарская, д.179, Дом журналиста, с понедельника по пятницу, время приема заявок – с 10.00 до 17.00; тел. для справок 8(846) 333-65-48, 332-68-39.

Сканы заявок направлять по электронной почте pressafest@mail.ru .