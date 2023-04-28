Самарские журналисты приняли участие в акции «Диктант Победы»

Областной Союз журналистов принял участие в международной акции «Диктант Победы».

Одной из площадок, принявших участников акции, стал Дом журналиста. Проверить свои знания истории сюда пришли члены Союза журналистов России и члены Самарского регионального отделения «Офицеры России». В этот же день «Диктант Победы» писали сотрудники редакций из районных и городских СМИ Самарской области.

Основными темами теста в этом году стали Сталинградская и Курская битвы, блокада Ленинграда, освобождение Донбасса и даже Нюрнбергский процесс.

– «Диктант Победы» помогает углубиться в нашу историю. Это и волнительно и интересно. – Отметила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, – И мы рады, что самарские журналисты не только сами принимают участие в этом процессе, но вовлекают других.

– Участие в акции – необходимая составляющая патриотического воспитания граждан, – Отметил Артур Маливанчук, член Правления областного Союза журналистов, зампредседателя РОО общероссийской организации «Офицеры России», участник акции, – Знание истории своей страны – это, в первую очередь, самоуважение. Историк Василий Ключевский утверждал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Подпишусь под каждым словом: подобного допускать нельзя. Большое спасибо Ирине Цветковой за предоставленную площадку для нашей организации.