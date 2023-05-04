5 МАЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕИ СЕГОДНЯ: В ПОИСКЕ СМЫСЛА И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»

5 мая в 12.00 в Доме журналистов (ул. Самарская, 179) пройдет круглый стол на тему «Музеи сегодня: в поиске смысла и культурной идентичности».



Сегодня человек идет в любую культурную институцию в первую очередь – за смыслами. Он стремится понять себя и восстановить разорванную связь времен. За круглым столом участники дискуссии выяснят, что предлагают посетителям музеи сегодня?

Современный музей – это не только коллекции, архивы, научные исследования, но и просветительская площадка, центр притяжения для людей разных возрастов. В каких проектах музеев реализуется сегодня эта миссия?

По каким принципам и как складывается музейное зрительское сообщество, как сказалось появление Пушкинской карты на его формировании, пошли ли молодые люди в музеи?

Удается ли встроить музейные истории в туристические программы? Что показал опыт взаимодействия с туристическими компаниями? 18 мая отмечается Международный день музеев, как музеи Самары планируют его отмечать и какие яркие музейные проекты ждут нас в ближайшее время?

За круглым столом приглашенные эксперты попытаются найти ответы на эти и другие вопросы современных музеев. В дискуссии участвуют:

Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»

Армен Арутюнов, журналист, градозащитник, куратор музея-галереи «Заварка»

Илья Саморуков, научный сотрудник Музея Модерна, культуртрегер, куратор, арт-критик, литературовед, музыкант, независимый режиссёр. Кандидат филологических наук

Мария Ионова, директор самарского Музея Эльдара Рязанова

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея

Инга Чибикова, методист Самарского областного художественного музея

Возможен представитель Министерства Туризма Самарской области.