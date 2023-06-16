8 июня в Борском межпоселенческом районном Доме культуры прошло выездное заседание коллегии министерства культуры Самарской области.

В числе участников встречи была Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель общественного совета областного министерства культуры.

В заседании приняли участие представители управлений культуры муниципальных органов власти и министерства культуры области, деятели культуры, члены Общественного совета министерства культуры. Ключевая тема встречи – итоги реализации национального проекта «Культура» на примере территорий м.р. Волжский и м.р. Борский, городского округа Чапаевск.

Приветствуя участников, Ирина Калягина, министр культуры Самарской области отметила: «Я хочу поблагодарить администрацию Борского района в лице Эдуарда Викторовича Ардабьева, вы являетесь лидерами в регионе по реализации нацпроекта «Культура». Сегодняшняя встреча ¬¬ – это прекрасная возможность обменяться опытом, узнать что-то новое и зарядиться от коллег позитивом и энтузиазмом на дальнейшую работу. Мы с вами выполняем очень важную задачу – дарим нашим жителям счастье, поддерживаем в трудную минуту, приобщаем к прекрасному».

На пленарном заседании с докладами выступил Алексей Репин, руководитель управления культуры м.р. Борский: «Благодаря реализации национального проекта культура в 2023 году два учреждения культуры района — Дом Культуры и районная библиотека были практически полностью модернизированы. Флагманом библиотечной работы для всей библиотечной сети района стала модельная библиотека «Аксаков-центр», как интеллектуальный и культурно-информационный центр. Одно из основных направлений деятельности центра направлено на сохранение духовного наследия семьи Аксаковых» — отметил Алексей Васильевич.

В Волжском районе успешно работает передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). В 2021 году автоклуб МБУК ЦКД «Союз» стал Лауреатом I степени в Областном смотре-конкурсе выездной деятельности культурно-досуговых учреждений Самарской области «Автоклуб — 2021».

«В 2023 году для решения задачи оснащения муниципального музея Волжского района техническими средствами на полученную субсидию будет закуплено специальное оборудование, оно позволит осуществлять качественное хранение экспонатов музея и увеличит количество выставок и экспозиций» — поделился планами Александр Затонский, руководитель Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский.

В своем выступлении Татьяна Фильченкова, директор МБУ «Социокультурный досуговый комплекс» городского округа Чапаевск сделала акцент на участие города в проектной деятельности:

«Грантовая и проектная деятельность – важное направление развития. Это одна из возможностей улучшить финансовое состояние отрасли за счет средств, предусмотренных на областном и федеральном уровнях, а также негосударственными организациями. Обучение сотрудников учреждений сферы культуры проектной деятельности способствовало активизации их участия в новых проектах и конкурсах грантов. За последние три года для участия в грантовых конкурсах было подготовлено 39 проектов, из них для участия в конкурсных отборах на президентские гранты — 10. Поддержаны 14 проектов».

Тему участия региона в проектной деятельности продолжил Игорь Жаткин, директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

«В 2023 году под кураторством ГБУК «Агентство социокультурных технологий» запущено проведение обучающих семинаров для участников проектных офисов и акторов сферы культуры по разбору ошибок в грантовых заявках, составлению бюджета проекта, а также методикам анализа целевой аудитории. Хочу выделить активных участников — городские образования – Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Жигулевск, Отрадный. Среди муниципальных районов лидирует Ставропольский, а постоянными лидерами по поданным и выигранным заявкам являются Самара и Тольятти. Стоит отметить, что Самарская область традиционно входит в десятку активных участников конкурсов Фонда президентских грантов по количеству заявок и сумме привлеченных грантовых средств».

В завершение встречи для участников была организована экскурсия по уникальному музею-панораме «Огненная дуга». Он посвящен Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игишеву и участникам боев на северном фасе Курской дуги. Музей создал директор поволжского отделения межрегиональной общественной организации содействия развития культуры и спорта «Берег» Алексей Путылин.