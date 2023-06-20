21 июня 2023 года состоится пресс-тур (фото-тур) в Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина, где будут организованы творческие встречи профессиональных фотографов со школьниками и педагогами Волжского района, а также состоится знакомство фотографов и журналистов с экспонатами музея и историей этих мест.
Мероприятие приурочено к 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летию Фотообъединения СОО СЖР, посвящено Году педагога и наставника.
Участники пресс-тура (журналисты, фотографы) также посмотрят передвижную выставку «ФотоГрани», которая сейчас экспонируется в музее. Авторами работ этой выставки являются члены Фотообъединения областного Союза журналистов.
Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина муниципального района Волжский Самарской области (Дубовый Умет).
В мероприятии принимают участие журналисты, фотографы, члены Союза журналистов России, Фотообъединения, педагоги, школьники, сотрудники музея.
ПРОГРАММА:
10.00 – сбор в Доме журналиста (Самарская, 179).
10.15 – отъезд из Самары в Дубовый Умет.
11.00– прибытие в Дубовый Умет.
11.00 – 12.30 – Экскурсия по Историко-краеведческому музею имени А. В. Юшкина муниципального района Волжский Самарской области. Осмотр выставки «ФотоГрани».
13.00 — 14.30 – творческие встречи самарских фотографов (членов Фотообъединения) со школьниками и педагогами на темы:
– «Природа России» ¬– выступает Владимир Рубинчик, фотопутешественник
– «В мире растений и животных. Природа Самарской области» – выступает Наталия Шинкевич, биолог, фотоанемалист.
14.30 – 15.00 – обед.
15.00 – 16.20 – съемка окрестностей села Дубовый Умет.
16.20 – отъезд в Самару.
17.30 – прибытие в Самару. (Время может варьироваться).
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Аккредитация:
по электронной почте dj179@mail.ru или spress@samtelecom.ru или по тел. 8-917-159-00-20 (Елена Абкина).
В заявке необходимо указать название СМИ, Ф.И.О., должность, электронный адрес, тел. контакта.
С уважением, Елена Абкина
руководитель пресс-службы Самарского областного отделения
Союза журналистов России,
координатор.
8-917-159-00-20, 8(846) 332-68-39.