21 июня 2023 года состоится пресс-тур (фото-тур) в Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина, где будут организованы творческие встречи профессиональных фотографов со школьниками и педагогами Волжского района, а также состоится знакомство фотографов и журналистов с экспонатами музея и историей этих мест.





Мероприятие приурочено к 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летию Фотообъединения СОО СЖР, посвящено Году педагога и наставника.

Участники пресс-тура (журналисты, фотографы) также посмотрят передвижную выставку «ФотоГрани», которая сейчас экспонируется в музее. Авторами работ этой выставки являются члены Фотообъединения областного Союза журналистов.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина муниципального района Волжский Самарской области (Дубовый Умет).

В мероприятии принимают участие журналисты, фотографы, члены Союза журналистов России, Фотообъединения, педагоги, школьники, сотрудники музея.

ПРОГРАММА:

10.00 – сбор в Доме журналиста (Самарская, 179).

10.15 – отъезд из Самары в Дубовый Умет.

11.00– прибытие в Дубовый Умет.

11.00 – 12.30 – Экскурсия по Историко-краеведческому музею имени А. В. Юшкина муниципального района Волжский Самарской области. Осмотр выставки «ФотоГрани».

13.00 — 14.30 – творческие встречи самарских фотографов (членов Фотообъединения) со школьниками и педагогами на темы:

– «Природа России» ¬– выступает Владимир Рубинчик, фотопутешественник

– «В мире растений и животных. Природа Самарской области» – выступает Наталия Шинкевич, биолог, фотоанемалист.

14.30 – 15.00 – обед.

15.00 – 16.20 – съемка окрестностей села Дубовый Умет.

16.20 – отъезд в Самару.

17.30 – прибытие в Самару. (Время может варьироваться).

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация:

по электронной почте dj179@mail.ru или spress@samtelecom.ru или по тел. 8-917-159-00-20 (Елена Абкина).

В заявке необходимо указать название СМИ, Ф.И.О., должность, электронный адрес, тел. контакта.

С уважением, Елена Абкина

руководитель пресс-службы Самарского областного отделения

Союза журналистов России,

координатор.

8-917-159-00-20, 8(846) 332-68-39.