Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель общественного совета областного министерства культуры, Ирина Цветкова приняла участие в выездном заседании Общественного совета министерства культуры по теме «Культурное наследие Тольятти — как ресурс развития и продвижения региона», которое прошло 15 июня в Тольятти.

На выездном заседании была представлена деятельность учреждений культуры города.

Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова. В 2023 году театр в рамках национального проекта «Культура» театр будет оснащен световым, звуковым и проекционным оборудованием. О творческих планах рассказал Вячеслав Тиунов, директор и Дроздова Наталья, народная артистка России, художественный руководитель театра.

Городской музейный комплекс «Наследие». Музей собирает, хранит и изучает предметы материальной культуры Ставрополя -Тольятти конца XIX века – конца 60-х годов XX века. Ежегодно действующие выставки музея посещают более 6 тысяч человек. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» будет закуплено экспозиционное оборудование.

Музей Актуального Реализма. Частный художественный музей, учрежденный В.В. Вавилиным в 2011 году. В фондах музея в настоящее время 3000 произведений живописи, графики и скульптуры выдающихся российских и советских художников. В музее постоянно проходят выставки, мастер-классы для детей и взрослых, лекции, музыкальные и поэтические вечера, театральная студия.

Академия Святителя Алексия. Само здание поражает своим величием, оно построено в лучших традициях русского зодчества. Здесь обучается 650 студентов, в том числе готовятся кадры для сферы культуры. Это уникальное учреждение регионального кластера гуманитарного и педагогического образования.