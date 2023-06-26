Приглашаем на конференцию V ежегодного антинаркотического форума «Мы будем жить!»

27 июня 2023 г. в рамках V ежегодного антинаркотического форума Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» состоится рабочая конференция, посвященная антинаркотической деятельности, а также пройдет круглый стол с участниками форума, представителями Министерства здравоохранения, руководителями негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ.





Тема конференции (круглого стола): «Консолидация ресурсов, необходимых для реализации в Самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 гг.».

Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, направлено на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области.

Организаторы: Ассоциация «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический Фронт» при поддержке Правительства Самарской области.

В мероприятии принимают участие представители Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской Губернской Думы, Общественной палаты Самарской области, ГУ МВД, СМИ, представители негосударственных центров социальной реабилитации, общественных организаций и Фонда президентских грантов.

Задачи форума:

— создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг, утвержденной Президентом Российской Федерации;

— снижение рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

— снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

— построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

В работе конференции (круглого стола) принимают участие:

– Кунц Константин Сергеевич – член общественного совета Минздрава России, директор агентства «Интеграция», г. Москва;

– Александр Юрьевич Березовский – директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический Фронт»;

– Цветкова Ирина Владимировна – председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, зампредседателя общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, член антинаркотической комиссии Самарской области;

– Маливанчук Артур Станиславович – председатель Президиума Самарского регионального отделения «Офицеры России», Полковник внутренней службы в отставке

и др.

Дата и время проведения мероприятия: 27 июня, с 11:00 до 15-00.

Место проведения: Самарская областная универсальная научная библиотека (Галерея «Новое пространство»), г. Самара, ул. Проспект Ленина 14а.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация:

тел. 8 (846) 221-64-91, 8-965-000-22-30 Татьяна Семенова (Ассоциация «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический Фронт»), 63.saf@mail.ru , www.samaf.ru .

Елена Абкина (пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России), тел. 8-917-159-00-20, spress@samtelecom.ru.