На ГТРК «Самара» в честь 65-летнего юбилея компании состоялось награждение сотрудников

В Самаре 23 июня состоялась церемония награждения сотрудников ГТРК «Самара» в честь 65-летнего юбилея компании. Директору ГТРК «Самара» Елене Крыловой вручен Почетный знак Союза журналистов России. Награда присуждена за заслуги перед профессиональным сообществом. Почетный знак вручила председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.

Елена Крылова управляет главным медиаресурсом региона 14 лет. Под её чутким руководством программы телекорадиомпании с 2016 года получают главные отраслевые награды – статуэтки «ТЭФИ-Регион». Елене Крыловой удалось провести на ГТРК «Самара» масштабное техническое перевооружение и переход вещания канала на стандарт HD. Аппаратно-студийный комплекс был полностью модернизирован. Появилась новая студия программы «Вести-Самара», была приобретена уникальная цифровая телевизионная передвижная станция «Full HD», мощности и аппаратные возможности которой позволили многократно осуществлять особо ответственные трансляции мероприятий с участием Президента страны и губернатора региона. Следом ГТРК «Самара» сделала уверенный шаг в безграничный информационный мир: появилась новая конвергентная трансмедийная студия. На этой площадке легко уживаются ТВ, радио и Интернет. И при желании всё это может работать одновременно.

По инициативе Елены Крыловой сайт телекомпании tvsamara.ru получил новую жизнь. Ежемесячное число просмотров новостей ГТРК «Самара» в интернете выросло кратно.

Помимо этого, открылись новые возможности для зрителей и слушателей. ГТРК «Самара» — это три радио («Радио России», «Маяк» и «Вести FM») и три телеканала («Россия-1», «Россия-24» и «Самара-24»).

Также в юбилейный год награждены сотрудники ГТРК «Самара».

Из рук заместителя генерального директора — руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова Нагрудный значок «Почетный радист» министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации получила Людмила Наумова – инженер по радиовещательному оборудованию. Почетная грамота Министерства вручена Анфисе Нагумановой — заместителю начальника службы радиовещания.

Сотрудники ГТРК «Самара» также отмечены наградами Всероссийской государственной телерадиокомпании. Почетные грамоты заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов вручил:

директору ГТРК «Самара» Елене Крыловой,

заместителю директора Роману Лямшину,

начальнику службы производства и выпуска программ телевидения Антонине Введенской,

исполнительному продюсеру Алексею Крылову,

экономисту Елене Ермаковой,

заместителю начальника службы интернет-проектов Данилу Рыбалко,

шеф-редактору службы информационных программ телевидения Ирине Тумбарцевой,

специальному корреспонденту Ольге Федоровой,

корреспонденту Виктории Васильевой,

монтажеру Дмитрию Шлянкину.

Благодарностей ВГТРК удостоены:

корреспондент Камила Овсянникова,

режиссер телевидения Кирилл Кирилюк,

установщик декораций Алексей Семич,

звукорежиссер Лариса Якимова,

ведущий специалист (по кадрам) Марианна Годунова,

начальник участка эксплуатации и ремонта зданий Елена Щипанова,

монтажер Анна Поляева,

художник компьютерной графики Татьяна Осолодкова,

специалист коммерческого отдела Марина Сапчук,

специалист по охране труда Виктор Кутузов,

телеоператоры Александр Серов, Алексей Сергеев и Сергей Овсянников,

звукорежиссер Ирина Уварова,

ведущий инженер по телевизионному оборудованию Игорь Ефтеев,

программист Антон Журавлев,

начальник отдела энергетики Александр Мелихов,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир Гунько.

И.о. руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Елена Летичевская вручила благодарности Губернатора Самарской области. Их удостоены:

Лада Шуман – заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Самара»,

Павел Овчинников – заместитель начальника службы информационных программ телевидения,

Светлана Васильева – исполнительный продюсер ГТРК «Самара».

Сотрудники Гостелерадиокомпании получили и награды из рук заместителя председателя Самарской Губернской Думы Александра Живайкина. Специальным корреспондентам службы информационных программ телевидения Даниилу Беленину, Ольге Федоровой и Виктору Шепелеву, а также шеф-редактору службы интернет-проектов Веронике Тивиковой вручены Почетные грамоты Самарской Губернской Думы.

Диплом Самарской Губернской Думы вручен телеоператору Михаилу Водовозову.

Заместитель начальника производственно-технической службы (по телевизионному оборудованию) Дмитрий Власов, заместитель главного бухгалтера Ольга Крылова, ведущий экономист Людмила Батаева, инженер по телевизионному оборудованию Владислав Пеганов, уборщик производственных помещений Лидия Голованова и водитель Антон Опарин получили Благодарности Самарской Губернской Думы.

Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области удостоена Елена Полонская – специальный корреспондент службы информационных программ телевидения.

Вручены Благодарственные письма Главы городского округа Самара. Их из рук руководителя управления информации и аналитики администрации г.о. Самара Елены Рыжковой получили:

бухгалтер Светлана Ескина,

инженеры группы измерения и контроля телевидения и радиовещания Галина Давыдова и Галина Слепых,

оператор котельной Татьяна Филатова,

дворник Евгений Мартынов,

водитель Сергей Куканков.

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