В Железноводске подвели итоги Конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность — 2023» Союза журналистов России.

Среди 406 заявок из 56 регионов России и нескольких стран мира были выбраны лучшие. В число победителей и лауреатов вошли журналисты Самарской области.



Ирина Тумбарцева («Вести-Самара») стала победителем в номинации «Лучшая информационная программа».

Лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» за лучшую операторскую работу стал Андрей Щербинин («Война и мир», автор Дмитрий Пархоменко).

Лауреатом в номинации «Лучшее телевизионное интервью» стала Елена Кузнецова («Любимый Тольятти. Семушкин»).

Проект реализуется Союзом журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На торжественной церемонии закрытия Телекинофорума гостей и участников поприветствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

- Очень много сильных работ, выбрать было сложно. Мы спорили, ругались… И это очень хорошо. За эти несколько дней вы смогли посмотреть работы участников, чему-то научиться. Мы надеемся, что в следующем году вы снова примете участие в нашем форуме. Мне кажется, что фестиваль удался. И я хочу поблагодарить Президентский Фонд культурных инициатив, руководство региона, города, нашу команду, жюри и всех вас. Телекинофорум «Новая реальность-2023″ объявляю закрытым!

Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность — 2023» (16+)