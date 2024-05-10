Ушел из жизни Сергей Евгеньевич Самарцев

9 мая 2024 г. скоропостижно скончался Сергей Евгеньевич Самарцев, руководитель Департамента общественных и внешних связей администрации г.о. Самары.

Сергей Евгеньевич многие годы курировал работу с общественными и национальными организациями, международные и межрегиональные связи, взаимодействие с общественной палатой городского округа Самара. Его профессиональные качества, понимание дел, ответственное отношение к работе всегда вызывали уважение.

Уход из жизни Сергея Самарцева — невосполнимая потеря.

Самарское областное отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования в адрес родных, близких, друзей и коллег Сергея Евгеньевича Самарцева.

Светлая память…