27 июня в Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

Более 150 человек – представители власти, силовых структур, профильных ведомств, СМИ и общественных организаций – обсудили в областной столице тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в Самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 гг.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, и направлено на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области.

Информационную поддержку мероприятию оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России, а также региональные и федеральные СМИ. Организатор Форума – Самарский Антинаркотический Фронт.

Форум прошел при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Самарской области, при участии представителей Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской Губернской Думы, Думы городского округа Самара, Общественной палаты Самарской области, ГУ МВД по Самарской области, ФСИН России по Самарской области, прокуратуры Самарской области, Министерства труда, Министерства демографии и социальной политики, представителей негосударственных центров социальной реабилитации, общественных антинаркотических организаций.

Согласно антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2020 году, акцент в борьбе с наркоугрозами сделан на лоббировании традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что предполагает слаженную работу представителей всех ветвей власти, общества и общественных институтов и создание единого пространства для реализации антинаркотических инициатив и развитие межсекторального диалога.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, зампредседателя общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, член антинаркотической комиссии Самарской области: «Антинароктическое движение требует объединения усилий общественности, различных организаций. Мы не должны стоять в стороне. И то, что в нашем самарском регионе образовался и действует антинаркотический фронт, говорит о готовности к решению острых социальных проблем. Очень важно, мне кажется, чтоб в этом движении активно участвовали средства массовой информации. Без нашей помощи, без информационной поддержки просто не обойтись.»

В круглом столе V ежегодного антинаркотического форума Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» приняли участие: председатель Самарского областного отделения «Союз журналистов России», зампредседателя общественного совета ГУ МВД России по Самарской области Ирина Цветкова, руководитель Самарского отделения «Офицеры России», член Правления Самарского областного отделения СЖР Артур Маливанчук, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Константин Кунц. Также в работе форума участвовали представители антинаркотической комиссии Самарской области, министерства здравоохранения СО, министерства труда СО, министерства демографии и социальной политики СО, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ.

Помимо круглого стола были организованны зоны презентаций и тематические мастер-классы. Терапевтическое сообщество обменивалось новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей (созависимых). Каждое мероприятие проходило в формате открытой дискуссии и затрагивало самые актуальные вопросы:

— создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг, утвержденной Президентом Российской Федерации;

— снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

— снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

— построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.