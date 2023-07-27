Фестиваль социальных программ и телефильмов “Герой нашего времени”: идет прием заявок

Фестиваль “Герой нашего времени” пройдет 20-22 августа в Тольятти. Дедлайн приема заявок — 10 августа.
«Герой нашего времени» — это фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов созданный Национальной ассоциацией телерадиовещателей для привлечения внимания телевизионных и производящих компаний к программам и фильмам, связанным с подлинными человеческими ценностями. Начав в 2007 году свой путь в Москве, фестиваль прошел в Самаре, Твери, Туле, Ростове-на-Дону, Уфе, Астрахани, Пензе, Ижевске, Санкт-Петербурге, Калуге, Анапе и продолжает «путешествовать» по России. Ежегодно участие в фестивале принимают федеральные и региональные телекомпании, производящие компании, продюсерские центры, журналисты и режиссеры. Для многих начинающих авторов фестиваль является своеобразной школой повышения мастерства. Принять участие в мероприятии можно без подачи работ на конкурс.
НАТ продолжает прием работ на фестиваль социальных программ и телефильмов “Герой нашего времени”.
Номинации конкурса в этом году:
«Время героев»
«Профессия как призвание»
«По зову сердца»
«Культурный код»
«Становление Героя»
«PRO добро»
«В фокусе»
«Мой герой»
В настоящее время на конкурс поступило более 150 работ.
Прием работ в этом году бесплатный.
Дедлайн — 10 августа.
Председатель жюри — Леонид Млечин.
https://ruj.ru/events/announcements/nat-prodolzhaet-priem-rabot-na-festival-sotsialnykh-programm-i-telefilmov-geroi-nashego-vremeni-20150