2 августа открывается III Международный фестиваль христианского искусства «Окно в мир»

2 августа 2023 года в Историческом парке «Россия — моя история» состоится торжественное открытие III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир». Организатор мероприятия онлайн-школа иконописи «Русская Иконописная Школа». Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Самарской области, при поддержке и содействии Исторического парка «Россия — моя история», филиала Самарского историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и при поддержке Самарской духовной семинарии. Информационные партнеры фестиваля — Самарское областное отделение Союза журналистов России, радио Вера, издание «Аргументы и факты» Самара.



Программа фестиваля насыщена мероприятиями. Одно из них – уникальная выставка икон. На выставке будет представлено 200 икон из 39 стран мира, среди которых наиболее почитаемые иконы и образы самых любимых во всем мире святых.

В выставочном пространстве также будут размещены планшеты с удивительными историями учеников-иконописцев, сенсорные панели с информацией об иконах и православных праздниках, о том, как создаются иконы, и как преображается жизнь тех, кто их пишет.

Посетители выставки увидят весь процесс написания иконы от белой доски до настоящего образа.Помимо самих икон, на выставке можно ознакомиться с рассказами тех, кто написал представленные образы. Посетителей выставки ждут удивительные истории о невероятных человеческих судьбах и настоящих чудесах, которые происходили во время работы над иконами. В то, что иконописцем может стать каждый, помогает поверить основатель и руководитель Школы, Елена Стажук*.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся интересные мастер-классы по иконописи, живописи и церковному пению, также лекции по истории православия с ответами на интересующие вопросы.

Фестиваль продлится с 2 по 22 августа. Вход бесплатный.

Программа III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир»

https://ikonaonline.com/page38254412.html

*Елена Стажук — потомственный мастер-иконописец, занимается иконописью с 2001 года, магистр архитектуры, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, лауреат «Национальной бизнес-премии: ТОП-20 успешных проектов 2022» в номинации «За духовное возрождение общества».

В 2017 году Елена Стажук создала Клуб рисунка с натуры при Союзе художников, а уже в 2019 году появилась онлайн-школа иконописи. Мастерская, из которой уроки иконописи транслируются по всему миру, расположена при Самарском храме в честь Трех Святителей.

Онлайн-школа иконописи «Русская Иконописная Школа» достойно представляет Самарский регион среди людей, разделяющих ценности русской культуры по всему миру. Это образовательный проект, который базируется на культурных ценностях России. Деятельность «Русской Иконописной Школы» посвящена тому, чтобы каждый желающий мог написать икону и через это приблизиться к Богу, воцерковляться, спасаться. В онлайн-школе на сегодняшний день обучаются иконописи ученики более чем из 39 стран мира. Обучающие курсы доступны для любого уровня подготовки учащихся и включают не только прикладные знания об иконописи, но и лекции о православии и развитии христианского искусства.

В школе преподаются вековые технологии создания икон с соблюдением всех правил иконописания. Ученики используют в работе материалы, которые применяли мастера древности, такие, как левкас, яичная темпера, натуральные пигменты и золото. Благодаря старинным, проверенным технологиям, иконописный образ сохранится на века и будет передаваться из поколения в поколение. Так создаются настоящие семейные реликвии. Сегодня количество учеников «Русской Иконописной Школы» приближается к 3000.

Елена Александровна Стажук разработала собственную программу обучения, которая состоит из нескольких ступеней и помогает освоить технику иконописного рисунка даже тем, кто никогда не занимался рисованием.