В Самарской области прошел XXIII Всероссийский Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. .

Организатором регаты на протяжении многих лет является «Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара. Яркое спортивное мероприятие, включающее в себя еще и творческую составляющую (на регате всегда звучат песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских музыкантов и артистов) находится в центре внимания прессы. Самарское областное отделение Союза журналистов России в числе тех, кто помогает регате, оказывает информационную поддержку, собирает СМИ на регату. Фоторепортаж с места событий вела мастер спортивной фотографии Людмила Грибцова, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Большое спасибо коллегам-журналистам, фотографам, чьи работы способствуют развитию парусного спорта.

В этом году регата памяти Владимира Высоцкого проводилась в четырех города: Самаре, Тольятти, Владивостоке, Сочи. В Самарской области регата проходила с 22 по 25 июля.

ГОНКА В САМАРЕ (25.07.2023 г.)

Регата среди крейсерских яхт в Самаре стартовала в день памяти поэта – 25 июля, в водной акватории Саратовского водохранилища, в районе острова Голодный, напротив самарской набережной. В соревнованиях приняли участие 20 экипажей.

Гонка по короткой дистанции (8 морских миль) проходила при относительно слабом ветре – 3-4 м/с., при порывах до 5 м/сек. Но это не помешало экипажам показать красивые комбинации и накал борьбы. Нервное напряжение проявилось уже перед стартом – сразу же несколько экипажей дали фальстарт, в результате был объявлен всеобщий отзыв участникам, а затем был дан повторный старт, после которого развернулась острая спортивная борьба за возможность вырваться вперед. Общее продолжительность гонки составила полтора часа.

Победителями и обладателями первых мест в своих зачетных группах стали: «Sunny», «Мечта», «Maxima», «Ягуар», «Славна», «Tiffany’ s Babi». На вторые места в соответствующих группах вышли «Galaxy», «Адмирал Ушаков», «Бриз», «Блик», «Sgp.Pepper».

Победителем гонки в абсолютном зачете стал экипаж яхты «Sunny» (Константин Никитин, Альберт Зиятдинов, Павел Бельков).

По завершению соревнований на острове Голодный прошло торжественное награждение с вручением призов. Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ был вручен экипажу «Sunny», переходящий Кубок губернатора Самарской области – команде «Ягуара», переходящий Кубок Главы г.о.Самары – команде «Tiffany’ s Babi». Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждены памятными призами и медалями, экипажи, занявшие вторые и третьи места, – памятными призами.

Главный приз – сертификат на 20 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд — Регата» г. Санкт-Петербург, – был вручен экипажу яхты «Sunny» за победу в абсолютном зачете.

В этот же день вместе со взрослыми чествовались юные самарские яхтсмены из Спортивной школы олимпийского резерва № 6, победители гонки среди детей в классах «Оптимист», «Луч-радиал», «Кадет», проходившей 24 июля в Самаре. В классе «Оптимист» (юноши, девушки) первое место заняли Михаил Щербаков, Валерия Телеляева, в классе «Луч-радиал» (юноши, девушки) – Иван Карташов, Анастасия Ладяева, в классе «Кадет» (общий зачет на яхте для 2 чел.) – Ольга Петрова и Мария Яковлева.

– Регата памяти Владимира Высоцкого – это связь поколений. Сегодня мы видим здесь и умудренных опытом яхтсменов-крейсеристов и подающих надежды в парусном спорте мальчиков и девочек. – Отметила Людмила Ханчина, организатор регаты. – Это важно, что в регате памяти Владимира Высоцкого участвуют дети. Традиция – проводить в Самаре в рамках нашей регаты детские соревнования – на какое-то время прерывалась. Теперь она возобновилась и, надеемся, будет продолжаться.

ГОНКА В ТОЛЬЯТТИ (22.07.2023г.)

Тольяттинская гонка среди крейсерских яхт состоялась 22 июля в акватории Жигулевского моря. Старт был дан напротив яхт-клуба «Дружба». Длина дистанции составила около 20 морских миль. Здесь борьба развернулась среди 18 экипажей в шести зачетных группах. Победителями в своих зачетных группах стали: «Торнадо», «Sunny», «Александрия», «Премьера», «Приз», «Красная». На вторые места вышли: «Маэстро», «Куйбышевазот», «Escape», «Х-99», «Орфей», «Зеленая».

23 июля в Тольятти прошли соревнования среди юношей и девушек в классах «Луч – радиал», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7». Своих воспитанников представили яхт-клубы «Дружба», «Остров сокровищ», «Первый Парусный клуб Тольятти», ГАУ «СШОР № 6″, ГАУ ДО СО «СШОР № 6″, МБУ ДО СШОР № 14 «Жигули».

Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждены памятными призами и медалями, призеры – памятными призами. Экипажи, занявшие вторые и третьи места в каждой группе крейсерских яхт, также были награждены памятными призами.

Официальная поддержка — Министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».

Партнеры регаты:

– Самарская областная Федерация парусного спорта, я/к «Дружба» (г.Тольятти), Федерация парусного спорта г.Самары, я/к «Волга» (г.Самара), я/к «Семь футов» (г. Владивосток).

– ООО «Фордевинд-Регата» СПБ, ООО «Волга-Документ», яхтенный журнал «Тарпон» СПБ, ООО «Байт».