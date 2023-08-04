Круглый стол в Доме журналиста представил правила освещения выборов для СМИ

3 августа 2023 года в Доме журналистов прошел круглый стол «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса-2023». Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году.

В заседании круглого стола приняли участие:

— Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России,

— Покровский Павел Александрович, председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году,

— Трошина Светлана Павловна, член Избирательной комиссии Самарской области,

— Полянский Виктор Владимирович – сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году,

— Николаева Галина Юрьевна, сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году,

— Брод Александр Семенович, председатель Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» и Шаповалов Владимир Леонидович, заместитель директора Института истории и политики МПГУ приняли участие в круглом столе он-лайн,

а также представители СМИ Самарской области.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы:

1. Информирование или агитация.

2. Периоды избирательной кампании.

3. Критерии информационных материалов.

4. Информирование в единый день голосования.

Ирина Цветкова: «Все журналисты должны в предвыборный период выложиться максимально. Они не должны агитировать, они должны рассказывать о кандидатах так, чтобы любой гражданин пришел на избирательный участок и сделал свой осознанный выбор».

Представители Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами обратили внимание журналистов на нюансы информационной компании этого года. С 14 июля в Самарской области начался этап информирования населения о предстоящих выборах. До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Средства массовой информации в процессе информирования должны четко соблюдать принципы: достоверность, объективность и соблюдение равенства прав всех кандидатов. Информация о кандидатах должна подаваться в равных объемах, в специально отведенных для этого местах на страницах или в эфире СМИ, без комментариев. Опрос общественного мнения является одной из разновидностей информационного обеспечения выборов. Необходимо учитывать параметры, определенные Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ, для оформления опросов общественного мнения, и сроки проведения и размещения результатов опросов: в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т. е. с 5 по 10 сентября результаты общественного мнения не размещаются в СМИ.

В 2023 году отменен «День тишины» и информирование о предстоящих выборах прекращается в 0.00 часов единого дня голосования.

С 20 июля началась аккредитация СМИ в единый день голосования.

Подробную информацию о правилах информирования можно найти на сайте избирательной комиссии.