ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА

2 авугста состоялась встреча Ирины Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским, Владыкой Сергием. Обсуждался вопрос об учреждении Самарским областным отделением Союза журналистов России новой премии в области журналистики и литературы – премии имени Евгения Шестуна.
В рамках нового проекта будет проводиться конкурс на лучшее журналистское и литературное произведение. Цель проекта – сохранение и развитие нравственных и духовных ценностей, укрепление семьи, развитие литературы и журналистики. Ключевой темой конкурсных работ станет тема воспитания в православной вере, в русских педагогических традициях. Также на соискание премии будут рассматриваться произведения, рассказывающие о русских мыслителях-философах, православных монастырях и монашестве.
Премия будет учреждена в память о Евгении Владимировиче Шестуне (Архимандрит Георгий), оставившем глубокий след в сфере духовного просвещения.
Ирина Цветкова получила благословение Митрополита Сергия на начало работ по данному проекту.
Евгений Владимирович Шестун (1951 — 2022 г.г.) – член Союза журналистов России, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН. Возглавлял межвузовскую кафедру православной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, был наместником Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятелем Троице-Сергиева подворья г. Самары. Многие годы работал редактором журнала «Духовный собеседник», печатался в различных православных изданиях.
Успешно занимался вопросами образования и воспитания подрастающего поколения, взаимоотношений в семье. Он – автор книги «Православная педагогика», один из разработчиков программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения», на основе который написаны пособия «Духовно-нравственная культура России. Основы православной культуры».
Евгением Шестуном была заложена традиция проведения Дня поминовения журналистов. Каждый год в Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, в память об ушедших коллегах проходят богослужения.