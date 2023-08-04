ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА

2 авугста состоялась встреча Ирины Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским, Владыкой Сергием. Обсуждался вопрос об учреждении Самарским областным отделением Союза журналистов России новой премии в области журналистики и литературы – премии имени Евгения Шестуна.



В рамках нового проекта будет проводиться конкурс на лучшее журналистское и литературное произведение. Цель проекта – сохранение и развитие нравственных и духовных ценностей, укрепление семьи, развитие литературы и журналистики. Ключевой темой конкурсных работ станет тема воспитания в православной вере, в русских педагогических традициях. Также на соискание премии будут рассматриваться произведения, рассказывающие о русских мыслителях-философах, православных монастырях и монашестве.

Премия будет учреждена в память о Евгении Владимировиче Шестуне (Архимандрит Георгий), оставившем глубокий след в сфере духовного просвещения.

Ирина Цветкова получила благословение Митрополита Сергия на начало работ по данному проекту.