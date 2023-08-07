Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запускает конкурсный отбор проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных современным региональным трендам.



Прием заявок проходит с 20 июля по 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru.

Общий бюджет на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Приоритетные направления конкурсного отбора:

Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов

Гражданский патриотизм и военная доблесть

Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью

Искусство и культура в жизни регионов большой страны

Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы

Сохранение исторического наследия регионов России

Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость

Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока

Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 15 сентября 2024 года. Подробности и условия участия – в регламенте и конкурсной документации.

«Первым проектом Фонда практически с момента его основания стал конкурс “Россия – взгляд в будущее”. В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и чётко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Многие из них получили высокую оценку зрителей и кинокритиков – у отдельных работ на данный момент идет бурная фестивальная жизнь, с наградами и призами, весной этого года альманах “Тонкой нитью” вышел в кинотеатральный прокат. Мы решили продолжить это направление – искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

С каталогом фильмов-победителей конкурса 2022 года можно ознакомиться по ссылке. В данный момент ФПРК ведет переговоры с российскими онлайн-платформами и телеканалами об их дистрибьюции.

Добавим, что ряд проектов являются лауреатами и участниками российских и международных кинофестивалей – ММКФ, Doker и т.д. Альманах «Тонкой нитью» получил специальный приз программы «Переплетения» на фестивале «Зеркало», проект «Опытным путем» был удостоен наград в двух номинациях – «Лучшая драматургия» и Приз зрительских симпатий – на фестивале «Горький fest».

Короткометражная картина «Клятва» стала участницей фестивалей Beausoleil Côte d’Azur International FICTS Festival du Cinéma Sportif; Student World Impact Film Festival и Short documentary film festival Bistre Reke (Clear Rivers). На фестивале Student World Impact Film Festival был представлен фильм «Чудомобиль».

Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден Общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов России» 18 февраля 2022 года. Основными целями ФПРК являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.

https://ruj.ru/events/announcements/fond-podderzhki-regionalnogo-kinematografa-fprk-zapustil-konkurs-rossiya-vzglyad-v-budushchee-dlya-kinematografistov-20129