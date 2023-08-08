СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ — 2023» (12+)

Торжественное открытие и закрытие Форума пройдёт в Зимнем театре. В рамках открытия состоится награждение победителей премии СЖР в области PR и связей с общественностью «Золотая стратегия».
Мастер-классы:
- Встреча с генеральным директором агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым
- Встреча с председателем комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном
- Мастер-класс главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева
- Мастер-класс Алексея Пушкова, автора и ведущего программы «Постскриптум» канала ТВЦ, председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике
- Встреча с военкорами с участием Александра Коца и Евгения Поддубного
- Как сделать платный канал в Телеграм и как монетизировать видеоконтент в YouTube
- «Мастерство работы с нейросетями: Как из одного человека сделать целую редакцию»
- Встреча с заместителем директора — начальником службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуардом Петровым
- Мастер-классы с участием спикеров VK, Одноклассники
- Дискуссия с участием губернатора Республики Башкортостан Радием Хабировым
- Пресс-конференция мэра Сочи Алексея Копайгородского
Дискуссии и круглые столы:
- «Россия-2023 глазами зарубежных журналистов: объективность vs предвзятости»
- Суд и СМИ: направления, взаимодействия и вопросы их совершенствования
- Лучшее журналистское произведение года: газеты и Интернет, радио и телевидение. Мастер-классы победителей Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года
- Опыт лучших изданий России: визуал и контент, принт и онлайн. Спикеры – победители конкурса «10 лучших газет России 2023»
- «Изменения в законодательстве и новые условия работы медиа»
Организатор: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций
- Авторское право в работе СМИ
- «Актуальные вопросы медиаисследований»
- Круглый стол факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
- Как получить трафик в 2023 году
- Круглый стол ruWiki: достоверность в сети
- «НКО и власть: кейсы, проекты, опыт работы региональных отделений СЖР»
- Система работы с массмедиа в Белгородской области в условиях СВО
- Как готовить кадры и кто приходит на смену?
- Копилка проектов российской прессы: как получить результат
- Трансформация журналистики в эпоху информационного противостояния: современные вызовы и ответы на них.
Спикеры: Александр Смол, ведущий Первого канала и Раиса Шамаева, креативный продюсер Первого канала
- Презентация книги секретаря СЖР Рафаэля Гусейнова «Триумф неволи. Пленные в мировой истории»
- Трансформация доверия в Телеграм
- Работа с франшизами федеральных СМИ
- Дискуссия по проблемам развития регионального телевидения
- Панельная дискуссия о судьбах современных СМИ. Участвуют: Виталий Игнатенко, генеральный директор Общественного телевидения; Олеся Носова, главный редактор газеты «Комсомольская правда»; Игорь Черняк, первый заместитель главного редактора «Российской газеты», Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва»; Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»; Павел Веденяпин, вице-президент холдинга «Красная звезда»
Выставочная площадка:
- Презентации регионов, медиапроектов, книг, фотовыставки
- 20 лет журналу СЖР «Журналистика и медиарынок»
- 100 лет газете «Вечерняя Москва»
- Встреча с читателями и презентация новой повести «Гамбургский симпатяга. В поисках первой любви» писателя, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова
- «Вместе с Россией! Культурный код Донбасса в книгах и журналах издательства «Вече»
Презентация изданий по истории Донбасса и СВО
- Презентация международного телекинофорума СЖР «Новая реальность»
https://ruj.ru/news/proekt-plana-meropriyatii-foruma-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2023-12-20199