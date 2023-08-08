СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ — 2023» (12+)

Торжественное открытие и закрытие Форума пройдёт в Зимнем театре. В рамках открытия состоится награждение победителей премии СЖР в области PR и связей с общественностью «Золотая стратегия».

Мастер-классы:

Встреча с генеральным директором агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым

Встреча с председателем комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном

Мастер-класс главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева

Мастер-класс Алексея Пушкова, автора и ведущего программы «Постскриптум» канала ТВЦ, председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике

Встреча с военкорами с участием Александра Коца и Евгения Поддубного

Как сделать платный канал в Телеграм и как монетизировать видеоконтент в YouTube

«Мастерство работы с нейросетями: Как из одного человека сделать целую редакцию»

Встреча с заместителем директора — начальником службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуардом Петровым

Мастер-классы с участием спикеров VK, Одноклассники

Дискуссия с участием губернатора Республики Башкортостан Радием Хабировым

Пресс-конференция мэра Сочи Алексея Копайгородского

Дискуссии и круглые столы:

«Россия-2023 глазами зарубежных журналистов: объективность vs предвзятости»

Суд и СМИ: направления, взаимодействия и вопросы их совершенствования

Лучшее журналистское произведение года: газеты и Интернет, радио и телевидение. Мастер-классы победителей Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года

Опыт лучших изданий России: визуал и контент, принт и онлайн. Спикеры – победители конкурса «10 лучших газет России 2023»

«Изменения в законодательстве и новые условия работы медиа»

Организатор: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций

Организатор: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Авторское право в работе СМИ

«Актуальные вопросы медиаисследований»

Круглый стол факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

Как получить трафик в 2023 году

Круглый стол ruWiki: достоверность в сети

«НКО и власть: кейсы, проекты, опыт работы региональных отделений СЖР»

Система работы с массмедиа в Белгородской области в условиях СВО

Как готовить кадры и кто приходит на смену?

Копилка проектов российской прессы: как получить результат

Трансформация журналистики в эпоху информационного противостояния: современные вызовы и ответы на них.

Спикеры: Александр Смол, ведущий Первого канала и Раиса Шамаева, креативный продюсер Первого канала

Спикеры: Александр Смол, ведущий Первого канала и Раиса Шамаева, креативный продюсер Первого канала Презентация книги секретаря СЖР Рафаэля Гусейнова «Триумф неволи. Пленные в мировой истории»

Трансформация доверия в Телеграм

Работа с франшизами федеральных СМИ

Дискуссия по проблемам развития регионального телевидения

Панельная дискуссия о судьбах современных СМИ. Участвуют: Виталий Игнатенко, генеральный директор Общественного телевидения; Олеся Носова, главный редактор газеты «Комсомольская правда»; Игорь Черняк, первый заместитель главного редактора «Российской газеты», Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва»; Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»; Павел Веденяпин, вице-президент холдинга «Красная звезда»

Выставочная площадка:

Презентации регионов, медиапроектов, книг, фотовыставки

20 лет журналу СЖР «Журналистика и медиарынок»

100 лет газете «Вечерняя Москва»

Встреча с читателями и презентация новой повести «Гамбургский симпатяга. В поисках первой любви» писателя, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова

«Вместе с Россией! Культурный код Донбасса в книгах и журналах издательства «Вече»

Презентация изданий по истории Донбасса и СВО

Презентация изданий по истории Донбасса и СВО Презентация международного телекинофорума СЖР «Новая реальность»

https://ruj.ru/news/proekt-plana-meropriyatii-foruma-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2023-12-20199