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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ — 2023» (12+)

Торжественное открытие и закрытие Форума пройдёт в Зимнем театре. В рамках открытия состоится награждение победителей премии СЖР в области PR и связей с общественностью «Золотая стратегия».
Мастер-классы:

  • Встреча с генеральным директором агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым
  • Встреча с председателем комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном
  • Мастер-класс главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева
  • Мастер-класс Алексея Пушкова, автора и ведущего программы «Постскриптум» канала ТВЦ, председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике
  • Встреча с военкорами с участием Александра Коца и Евгения Поддубного
  • Как сделать платный канал в Телеграм и как монетизировать видеоконтент в YouTube
  • «Мастерство работы с нейросетями: Как из одного человека сделать целую редакцию»
  • Встреча с заместителем директора — начальником службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуардом Петровым
  • Мастер-классы с участием спикеров VK, Одноклассники
  • Дискуссия с участием губернатора Республики Башкортостан Радием Хабировым
  • Пресс-конференция мэра Сочи Алексея Копайгородского

Дискуссии и круглые столы:

  • «Россия-2023 глазами зарубежных журналистов: объективность vs предвзятости»
  • Суд и СМИ: направления, взаимодействия и вопросы их совершенствования
  • Лучшее журналистское произведение года: газеты и Интернет, радио и телевидение. Мастер-классы победителей Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года
  • Опыт лучших изданий России: визуал и контент, принт и онлайн. Спикеры – победители конкурса «10 лучших газет России 2023»
  • «Изменения в законодательстве и новые условия работы медиа»
    Организатор: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций
  • Авторское право в работе СМИ
  • «Актуальные вопросы медиаисследований»
  • Круглый стол факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
  • Как получить трафик в 2023 году
  • Круглый стол ruWiki: достоверность в сети
  • «НКО и власть: кейсы, проекты, опыт работы региональных отделений СЖР»
  • Система работы с массмедиа в Белгородской области в условиях СВО
  • Как готовить кадры и кто приходит на смену?
  • Копилка проектов российской прессы: как получить результат
  • Трансформация журналистики в эпоху информационного противостояния: современные вызовы и ответы на них.
    Спикеры: Александр Смол, ведущий Первого канала и Раиса Шамаева, креативный продюсер Первого канала
  • Презентация книги секретаря СЖР Рафаэля Гусейнова «Триумф неволи. Пленные в мировой истории»
  • Трансформация доверия в Телеграм
  • Работа с франшизами федеральных СМИ
  • Дискуссия по проблемам развития регионального телевидения
  • Панельная дискуссия о судьбах современных СМИ. Участвуют: Виталий Игнатенко, генеральный директор Общественного телевидения; Олеся Носова, главный редактор газеты «Комсомольская правда»; Игорь Черняк, первый заместитель главного редактора «Российской газеты», Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва»; Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»; Павел Веденяпин, вице-президент холдинга «Красная звезда»

Выставочная площадка:

  • Презентации регионов, медиапроектов, книг, фотовыставки
  • 20 лет журналу СЖР «Журналистика и медиарынок»
  • 100 лет газете «Вечерняя Москва»
  • Встреча с читателями и презентация новой повести «Гамбургский симпатяга. В поисках первой любви» писателя, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова
  • «Вместе с Россией! Культурный код Донбасса в книгах и журналах издательства «Вече»
    Презентация изданий по истории Донбасса и СВО
  • Презентация международного телекинофорума СЖР «Новая реальность»

https://ruj.ru/news/proekt-plana-meropriyatii-foruma-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2023-12-20199