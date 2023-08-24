ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В Тольятти 22 августа состоялась торжественная церемония объявления победителей творческого конкурса «Современник на экране», который прошел в рамках фестиваля социально значимых программ и телефильмов «Герой нашего времени».

Организация Фестиваля прошла на высоком профессиональном уровне. Благодарим за гостеприимство ГТРК «Самара» и ООО «Лада-Медиа».

Среди победителей и обладателей специальных призов Конкурса — наши земляки. Поздравляем!

Поздравляем коллектив ГТРК «Самара» с заслуженной наградой за победу в номинации «Культурный код» (телевизионный очерк «Филиппыч»), а также с получением специального приза жюри в номинации «Профессия как призвание» за работу «Дело Кошарских».

Поздравляем коллектив телеканала «Самара-ГИС» и Инессу Панченко с получением специального приза в номинации «Лучший корреспондент» за фильм «Мы прорвемся, сынок!»

Поздравляем коллектив телеканала «Тольятти 24» с получением почетного диплома за программу «Тольятти 24. Семушкин».

Искренне рады за вас. Гордимся!

Желаем Вам новых интересных работ и творческих успехов!