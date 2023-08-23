В День российского кино состоится открытие памятной доски Борису Кожину

В День российского кино (27 августа 2023 года) в Самаре состоится торжественное открытие памятной доски кинодокументалисту, корифею самарской журналистики, летописцу Самары Кожину Борису Александровичу.

В знак увековечивания имени Бориса Кожина Самарское областное отделение Союза журналистов России в октябре 2022 года выступило с инициативой установить нашему земляку мемориальную доску на фасаде дома № 62, на улице Красноармейской, где жил Борис Алексанрович. Инициативу Союза журналистов поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

Символично, что установка мемориальной доски пройдет в год 85-летия со дня рождения Бориса Александровича Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Борис Кожин (1938 – 2021г.г.) оставил большое наследие, он – редактор более 400 выпусков киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе, личностях, внесших вклад в процветание Самарской (Куйбышевской) области.

На мероприятие приглашаются журналисты, кинематографисты, представители творческих союзов, друзья и близкие Бориса Александровича – все, кому дорога память о Кожине.

Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка – Правительство Самарской области. Партнер – Департамент культуры и молодежной политики г.о.Самары.

Начало мероприятия – в 12.00. Место проведения: г. Самара, ул. Красноармейская, д.62 (со стороны сквера Абеля).

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru и dj179@mail.ru (необходимо указать название СМИ, Ф.И.О., должность, тел. контакта, электронную почту) или по телефонам 8(846) 332-68-39, 332-02-72.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России, тел.:(846) 332-02-72, 332-68-39 Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – 8-917-159-00-20; Ирина Проскурина (пресс-секретарь) – 8-917-164-07-85.

Брис Александрович Кожин (12.05.1938 – 22.10.2021). Кинодокументалист. Корифей самарской журналистики. Член Союза журналистов России (1972) и Союза кинематографистов России (1989). Родился в Куйбышеве. В 1960 г. окончил историко-филологический факультет Куйбышевского педагогического института. После окончания вуза работал воспитателем детского дома и учителем в школе в селе Малый Толкай Подбельского (ныне Похвистневского) района. Преподавал русский язык, литературу, историю. Затем работал учителем в школах города Куйбышева. С 1962 по 1969 г. был редактором киноотдела института «Оргэнергострой». В 1969–1978 гг. старший, в 1978–2010 гг. главный редактор Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники. Редактор более 500 номеров знакового киножурнала «Поволжье» (с 1981 г. «Современник», с 1992 г. альманах «Самарская хроника»). Сюжеты киножурнала отражали важнейшие события в жизни региона и страны.

Автор сценариев нескольких десятков документальных фильмов, среди них «Столица эвакуации», «Большой зал», «Болдино», «Судьба Алексея Толстого», ставшие классикой самарского документального кино. В 2005–2007 гг. преподавал на факультете журналистики Самарского государственного педагогического университета. Автор бестселлера «Рассказывает Борис Кожин», вышедшего в 2007 г. (в 2013 г. было опубликовано второе дополненное издание). Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства (2005). В 2010 г. награжден орденом Дружбы, в 2013 г. – Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». В 2016 г. был отмечен благодарственным письмом Министерства культуры Самарской области за вклад в развитие и популяризацию киноискусства на территории Самарской области и в честь проведения в Российской Федерации Года российского кино. Борис Кожин был членом редакционного совета издания «Свежая газета. Культура», автором многих публикаций.

Борис Кожин – лауреат областной общественной акции «Благородство» 2010 года, ежегодно проводимой Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области.