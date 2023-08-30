До 1 октября 2023 года идет прием заявок на участие в VII фестивале молодёжной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд». Его организатором выступает тольяттинская телекомпания «ЛАДА-МЕДИА».



Фестиваль-2023 посвящён Году педагога и наставника, который объявлен Указом президента РФ Владимира Путина. Тема фестиваля – «Профессии прекрасней нет на свете!»

Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области, администрации и думы города Тольятти, Самарского областного отделения Союза журналистов России, Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, Тольяттинской епархии. Партнеры фестиваля: АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», группа компаний «ЭкоВоз», московская компания «ОКНО ТВ» и Тольяттинский общественный фонд «Духовное наследие».

За годы проведения фестиваль «Свой взгляд» не только в разы увеличил количество участников, но и существенно расширил их географию: свои работы присылают юные журналисты, операторы, режиссеры не только из Тольятти и Самарской области, но из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ульяновска, Алушты. У фестиваля появился свой гимн и официальный памятный знак с логотипом и темой года – для победителей и партнеров. С каждым годом растет и количество партнеров фестиваля: предприятий и организаций, оказывающих поддержку в его проведении, объявляющих собственные номинации и предоставляющих призы для победителей и лауреатов.

Так, партнер «ЛАДА-МЕДИА», московская компания «ОКНО ТВ», наградила группу участников фестиваля поездкой в Москву – с экскурсией на ВГТРК и легендарную телебашню «Останкино».

К участию приглашаются детские и юношеские студии, учреждения дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и дополнительного образования и, конечно, индивидуальные участники – ребята в возрасте до 18 лет с согласия родителей (законных представителей), а также юноши и девушки 18-25 лет.

Юные, талантливые и креативные! Если вам ещё нет 25-ти, вы любите снимать видео и работать с отснятым материалом – добро пожаловать на фестиваль!

Положение фестиваля и форма заявки на участие – здесь:

https://tvtogliatti24.ru/specproject/svoy-vzglyad-2023