Телемарафон ГТРК «Самара», посвященный выборам губернатора

10 сентября Председатель Самарского отделения Союза журналистов России, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Ирина Владимировна Цветкова приняла участие в онлайн-марафоне ГТРК «Самара», посвященном одному из главных политических событий года в 63 регионе.

В течение трёх часов лидеры общественного мнения, политики, эксперты обсуждали ход голосования, делились увиденным на своих избирательных участках, рассуждали о предвыборной кампании-2023 в целом.



Во время эфира на вопрос ведущего «Какова роль СМИ в выборах?» Ирина Владимировна Цветкова ответила:

– Роль СМИ велика. И то, что такая высокая явка, в этом и есть заслуга средств массовой информации… Областная избирательная комиссия, общественный штаб по наблюдению за выборами, журналисты – мы как одна большая команда. У нас стоит одна задача: рассказать о выборах так, чтоб люди пришли и проголосовали…

Ирина Владимировна Цветкова подчеркнула, что «это очень важный момент – грамотно освещать предвыборную кампанию».

«Мне кажется, мы этого уже достигли. – Сказала в своем выступлении руководитель областного Союза журналистов. – Действительно проделана огромная работа. Хотелось бы всем журналистам сказать «огромное спасибо»…. Население читает, смотрит, слушает и доверяет средствам массовой информации. … Наши журналисты стараются всегда выдавать информацию проверенную».

Ирина Цветкова также рассказала о взаимодействии Дмитрия Азарова и средств массовой информации.

– Дмитрий Игоревич Азаров очень много делает для журналистского сообщества… Возьмем последнее событие, когда появилась доска Борису Александровичу Кожину, человеку, который так воспевал наш город, – привела пример Ирина Владимировна Цветкова. – И она появилась благодаря Дмитрию Игоревичу. Теперь мы идем дальше — предлагаем присвоить Борису Кожину звание «Почетный гражданин Самары». И Дмитрий Игоревич сказал, что он поддержит наше предложение.

То, что касается культуры, не могу не похвалиться тем, что мы в России единственный регион, где выходит газета о культуре… И то, что у журналистов есть губернаторские премии, это тоже очень важно. У Дмитрия Азарова вообще отношение к нашей профессии очень уважительное… И я очень рада, что Дмитрий Игоревич набрал такой большой процент.

Сегодня все говорили о том, как много сделано. Действительно сделано много. Но я уверена, что будет сделано еще больше…

Также в рамках телемарафона своим мнением о ходе избирательного процесса поделились эксперты: уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова, член региональной Общественной палаты, профессор Виктор Владимирович Полянский, член Общественной палаты России Павел Покровский, депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков и другие.

Предварительные данные по явке избирателей в прямом эфире объявил председатель Избиркома Самарской области Вадим Николаевич Михеев. Свой гражданский долг выполнили более 50% жителей региона, имеющих право голоса.

На прямую связь с Самарой вышли муниципалитеты, а корреспонденты «Вестей» в своих включениях показали, как свой выбор на протяжении трёх дней делали жители сельских районов. В прямом эфире в эту главную политическую ночь года был охвачен весь Самарский регион, а также наш телемарафон вышел в федеральный эфир на канале «Россия24».