С Международным днем солидарности журналистов! Поздравление Ирины Цветковой.

8 сентября журналисткое сообщество отмечает Международный день солидарности журналистов. С профессионалльным праздником поздравила коллег Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ:

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Международным днём солидарности журналистов!

Работа журналиста сопряжена с большой ответственностью и риском. Освещая конфликтные ситуации, отправляясь по редакционному заданию в «горячие» точки, журналисты нередко действуют на грани опасности. И какие бы ситуации не возникали, для нас очень важно оставаться одной сплоченной командой. Именно такой командой, проверенной временем, является наш Союз.

В этом году Самарскому областному отделению Союза журналистов исполняется 105 лет! Нам есть чем гордиться и чем дорожить.

Давайте и дальше сохранять это чувство единения! Будем отзывчивы и доброжелательны друг к другу, ведь солидарность – это то, что делает нас сильнее.

Успехов, вдохновения, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР