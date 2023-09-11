ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФЗ “О РЕКЛАМЕ”»

Во вторник, 12 сентября 2023 года в 10:00 состоится онлайн-вебинар для редакторов и рекламных менеджеров по практике применения ФЗ «О рекламе» в работе медиа – с разбором примеров и реальных рекламных текстов и макетов.



Встреча пройдет в формате ПРАКТИКУМА. Вы сможете оценить свой текущий уровень знаний по ФЗ «О рекламе», найдете возможные пробелы и ситуации, которые вызывают у вас вопросы или сомнения. Для этого всем зарегистрированным участникам мы предложим пройти онлайн-тест на знание основных норм Закона.

На встрече пойдет разговор о том, какие нормы закона вступают в силу этой осенью и что важно не пропустить:

• маркировка рекламы в интернете,

• реклама услуг доставки,

• реклама финансовых услуг выдача кредитов, займов и пр.

Кроме того, если у вас есть актуальные вопросы по рекламным текстам или макетам и вы хотите их разобрать на встрече, пишите ведущему вебинару – медиа-эксперту СВЕТЛАНЕ ЛЕБЕДЕВОЙ на адрес электронной почты: sv-lebedeva@yandex.ru

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 сентября 2023 года, 10:00

СПИКЕР: СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА, медиа-эксперт, консультант редакционных команд, старший тренер в компании ADCONSULT.

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

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