«ВСЯ РОССИЯ-2023″. Развитие медиа в новых регионах России: проблемы и пути решения

Региональные отделения Союза журналистов стали фундаментом для развития медиа в новых регионах России. О проблемах, с которыми сталкиваются средства массовой информации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, говорили на форуме современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+), который стартовал в Сочи.



— В 2022 году на съезде Союза журналистов было принято важное решение, создать региональные отделения в новых регионах России. После этого заявления членство союза в международной организации журналистов было приостановлено. Возможно, мы что-то от этого потеряли, но прежде всего мы приобрели сокровище. Это те люди, которые работают в условиях, когда каждый репортаж может быть последним. Я рад, что на форуме в Сочи присутствуют большие делегации из новых российских регионов… — заявил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Несмотря на все сложности, медиаотрасль в новых регионах страны развивается очень активно. Так, на территории ЛНР действует региональное телевидение, пять радиостанций, работает медиахолдинг, подготовкой будущих журналистов занимаются три ВУЗа.

- Региональная журналистика сегодня играет очень важную роль в формировании национальной информационной повестки. Приведу небольшой показательный пример. Недавно в ЛНР приехали журналисты из Ханты-Мансийска. В том числе они решили снять репортаж о жителях края, которые участвуют в СВО. Один из бойцов попросил передать кому-то на заводе просьбу делать стенки для буржуйки немного толще, чтобы они быстро не прогорали. Вскоре мы узнали, что на заводе в Ханты-Мансийске действительно стали делать буржуйки с более толстыми стенками. Казалось бы, небольшая просьба, показанная в репортаже местного канала, но это очень важно не только для военнослужащих из региона, а и для многих других, — поделился председатель СЖ ЛНР Евгений Мурылев.

Специально для того, чтобы информация «дошла» до всех жителей страны в Запорожской области было создано специальное агентство новостей. Его задача – рассказывать о регионах, которые участвуют в восстановлении территорий, тем самым формируя информационную повестку.

- Сегодня большинство новостей из наших регионов ассоциируются с негативом. Но мы считаем, что очень важно показывать мирную жизнь, это сейчас необходимо. Все мы хотим жить со своей семьёй, воспитывать детей. Новые регионы неотделимы от страны и россияне должны знать, каковы они, — отметил председатель СЖ Запорожской области Сергей Корабальников.

Сегодня в этом регионе работает весь пул региональных СМИ, действует холдинг «ЗА Медиа», который включает телевидение, радио, сетевые СМИ.

- Одна из проблем, с которой сталкиваемся в новых регионах – это военблогеры, дискредитирующие профессию. Для них важно приехать в зону боевых действий, чтобы всё, что называется, «летало и сверкало». Тем не менее, есть масса журналистов, которые работают в региональных изданиях, они каждый день выполняют свою работу, постоянно рискуя жизнью и здоровьем. Например, корреспондент телеканала «Таврия» Ольга Тетеря поехала снимать сюжет про раздачу гуманитарной помощи и попала под обстрел. Есть ребята которым по 16, 18 лет, а они работают и ничего не боятся. Считаю — всех, кто трудится в зоне СВО, будь то журналист, или тот, кто восстанавливает систему ЖКХ и не боится «прилётов», необходимо отметить отдельным статусом, — рассказал председатель СЖ Херсонской области Александр Малькевич. В регионе уже открыт крупный медиахолдинг, вещает телеканал «Таврия», недавно была создана кафедра журналистики.

Проблема кадров сегодня – одна из самых острых в новых регионах. Здесь готовы принимать всех желающих работать корреспондентов, даже без опыта. Яркий пример – выпускница МГИМО Александра Трофимова. После окончания университета молодая девушка приехала в ДНР. Ей здесь не только дали работу, но даже помогли с жильём – выделили комнату прямо в редакции телеканала «Юнион».

- В обстановке, когда ты с утра обзваниваешь коллег и понимаешь, что они в бомбоубежище, а потом «прокладываешь» себе путь до редакции, чтобы не попасть под обстрел, мы работаем уже 10 лет. Если бы Россия нас не спасла, нас бы просто «стерли» с лица земли. Сегодня в нашем регионе работает 23 газеты, три крупных телеканала, пять городских радиостанций. Конечно, проблем накопилось много, поэтому принято решение создать единый медиахолдинг, — поделился председатель СЖ ДНР Виктор Петренко.

Форум современной журналистки «Вся Россия -2023″ (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

#ВсяРоссия2023

Союз журналистов России