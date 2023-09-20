Ленинский район г.о.Самары в этом году отмечает свой юбилей — 90-летие!

Один из старейших внутригородских районов областной столицы славен богатой историей и достижениями. Но самое ценное, чем можно гордиться, — это люди, которые здесь живут и работают.



По традиции ко дню юбилея на Доске почета размещены фотографии горожан, внесших весомый вклад в развитие жизни района, города, области. Здесь мы видим портреты общественников, представителей культуры, искусства, строительства, медицины, спорта… В их числе и лауреаты областной общественной акции «Благородство», а также члены оргкомитета и Общественного совета Акции.

Поздравляем с занесением на Доску почета:

– Ирину Владимировну Цветкову, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста РФ, организатора Акции «Благородство»;

– Вазыха Гатовича Мухаметшина, заслуженного строителя РФ, президента ГК «Прогресс-В», лауреата Акции «Благоросдвто», сопредседателя оргкомитета Акции;

— Веру Ивановну Виноградову, основателя и руководителя благотворительного фонда «Источник Веры», лауреата Акции «Благородство»;

— Марка Григорьевича Левянта, заведующий музыкальной частью #САТД, заместителя председателя Союза композиторов России, председателя Самарской организации Союза композиторов России, народного артиста России, члена Общественного совета Акции «Благородство»

и всех других достойных самарцев!