19 сентября в Сочи в торжественный обстановке открылся Форум современной журалистики «Вся Россия — 2023″ (12+).

В работе Форума принимает участие делегация Самарского областного отделения Союза журналистов России во главе с Ириной Цветковой, председателем Самарского областного отделения СЖР, заслуженным журналистом РФ.

На ступенях Зимнего театра прошло общее фотографирование, а затем уже в зале, председатель СЖР Владимир Соловьёв дал старт Форуму. Он зачитал приветственный адрес от Президента России Владимира Путина.

На профессиональной площадке в этот раз собрались более тысячи участников.

«Предстоит неделя дискуссий, творческих встреч и обсуждений, награждений. Мы понимаем, как непросто сейчас работают военные корреспонденты, как сложно прессе в новых регионах России и они здесь вместе с нами, приехали, чтобы влиться в одну большую дружную пишущую и снимающую команду. Мы надеемся, что все журналисты будут продуктивно взаимодействовать и уедут из Сочи с новыми идеями и контактами «, — отметил Владимир Соловьёв.

Алексей Пушков, автор и ведущий программы «Постскриптум» канала ТВЦ, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике зачитал приветственный адрес от председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и пригласил к сотрудничеству журналистов со всех регионов страны.

На торжественном открытии форума состоялось награждение победитей конкурса Союза журналистов России на Лучшее журналистское произведение 2023 года. В числе победителей — Татьяна Потоцкая, заместитель директора телеканала «Губерния» Самарского областного вещательного агентства, представившая на конкурс спецрепортаж «За лентой».

Всего к участию в конкурсе было допущено (согласно его условиям) 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ, в которых суммарно содержалось свыше 800 материалов. Это более, чем на 40% больше, чем было подано в 2022 году. Примерно половина – публикации в печатных СМИ, вторая половина поделена между онлайн-проектами и радио с телевидением.

Награждение победителей конкурса традиционно прошло на открытии Форума «Вся Россия» в Сочи.

Так же в этот вечер состоялось вручение дипломов представителям агентств, изданий, медиагрупп , принявших участие в конкурсе проектов на соискание Национальной Премии Союза журналистов России в области развития связей с общественностью «Золотая стратегия — 2023″.

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