«ВСЯ РОССИЯ-2023″. Опыт лучших изданий России: визуал и контент, принт и онлайн

Что такое хорошая газета? Как сделать свою газету интереснее, привлечь больше читателей? Едва ли найдется издание, коллектив которой не волнуют эти вопросы.

Своим опытом в ходе мастер-класса «Опыт лучших изданий России: визуал и контент, принт и онлайн» в рамках Форума современной журналистики «Вся Россия-2023» (12+) делились победители конкурса «Десять лучших газет России 2023», который по традиции проводит Союз журналистов России.

Сейчас в России издаются порядка трех с половиной тысяч газет, и большинство из них по-прежнему выходят в бумажном формате, хотя давно уже освоили интернет и социальные сети. Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин обозначил основные тенденции в развитии региональной прессы.

- Специальная военная операция вызвала всплеск человечности в проектах и очерках. Газеты стали больше писать о людях — о тех, кто находится на фронте и тех, кто, к сожалению, погиб на поле боя. СВО является одной ведущих тем на сегодняшний день. Я думаю, что победители конкурса расскажут о своих проектах и поделятся своим опытом.

Главный редактор газеты «Борисоглебский вестник» Татьяна Писклова сообщила о том, что одной из основных тем для газеты в последний год стало импортозамещение. Журналисты разбили тему на несколько составляющих – мясная промышленность, бакалея, швейное производство, и написали целый цикл материалов о местных предприятиях, которые производят ту или иную продукцию.

Диана Горбань, главный редактор газеты «Голос правды» Красноармейского района Краснодарского края рассказала о многочисленных проектах газеты, которые успешно реализуются. Например, издание много рассказывает об истории края, есть договоренность с управлением образования о проведении единых классных часов в школах, создана тематическая страница «Учительская газета», на страницах которой учителя обсуждают насущные проблемы. У газеты два сайта, на одном из которых можно оформить подписку, издание активно представлено в социальных сетях.

Опыт показывает, что для успешной работы газете нужно иметь свою службу доставки и сохранять бумажную версию, потому что это помогает сохранить профессиональный коллектив редакции. В целом, региональной прессе необходимо работать над качеством дизайна, фотографий, создавать оригинальные, не шаблонные аккаунты в социальных сетях и активнее подавать заявки на получение грантов.

Награждение победителей конкурса «Десять лучших газет России 2023» пройдет на торжественной церемонии закрытии Форума современной журналистики «Вся Россия – 2023», которое состоится 23 сентября в Зимнем театре города Сочи.

Форум современной журналистики «Вся Россия – 2023» (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Союз журналистов России