У Самарского областного вещательного агентства на XVII Форуме современной журналистики #ВсяРоссия2023 сразу две награды!

Жюри отметило проект Самарского областного вещательного агентства «Достояние губернии» дипломом первой национальной премии в области PR «Золотая стратегия» в номинации «Продвижение бизнеса». Конкурс региональных компаний мы проводим с 2017 года, в этом году он состоится уже в 7-й раз.

Также на церемонии открытия форума наградили победителей конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение. В их числе заместитель директора Самарского областного вещательного агентства — Татьяна Потоцкая. Её спецрепортаж «За лентой» получил высокую оценку жюри и первый приз конкурса!

В этом году на конкурс Союза журналистов России поступило более 800 материалов от авторов, работающих на телеканалах, радиостанциях, в печатных и интернет-СМИ. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Значительная часть работ посвящена теме СВО.

Поздравляем Татьяну Потоцкую и весь коллектив Самарского областного вещательного агентства с победой! Желаем новых смелых идей и успешного их воплощения!

Посмотреть спецрепортаж «За лентой» можно здесь.

Союз журналистов России