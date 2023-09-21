На форуме обсудили изменения в законодательстве и новые условия работы

Изменения в российском законодательстве, обязательные для исполнения всеми средствами массовой информации, обсуждались в рамках заседания пресс-клуба Комитета по предпринимательству в сфере коммуникации Торгово-промышленной Палаты РФ и Союза журналистов России.

«Наша задача – задать такие условия, чтобы журналистам было удобно работать. Важно, чтобы законодательство совпадало с запросами журналистского сообщества, и наши коллеги из Торгово-промышленной Палаты активно с нами взаимодействуют. Вместе мы можем обсудить любые возникающие проблемы и разработать пути их решения», – заявил Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России.

Одним из самых острых вопросов для СМИ стало требование по маркировке рекламной информации в интернете. Трудности связаны не только с подготовкой специальной отчетности, но также с тем, какие категории материалов можно считать рекламными, а какие нет.

-Тема маркировки рекламы сегодня — вопрос злободневный не только для медиаотрасли, он актуален для многих отраслей. Год как действует требование маркировки рекламы в интернете, но этого времени отрасли не хватило на адаптацию, — считает главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова. – За нарушение закона введены штрафы, они большие, для многих изданий они могут стать неподъемными и даже привести к банкротству.

В дискуссии в режиме видеосвязи приняли участие также Анастасия Красникова, юрист Ассоциации блогеров и агентств, и Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента Европейской медиагруппы.

Модератор заседания, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере коммуникаций, генеральный директор СТП Медиа Игорь Потоцкий назвал и другие актуальные для медиасообщества проблемы. В законодательстве до сих нет четких определений целого ряда социальных явлений, пропаганда которых запрещена, поэтому грань между информацией о явлении и его пропагандой остается размытой.

«Все вещатели попадают в зону риска. Вот вам пример — информацию о том, что кто-то совершил преступление в отношении представителя нетрадиционного сообщества, можно расценивать как пропаганду. А где критерий допустимого по отношению к брани, к экстремизму? Мы сейчас точно не знаем, что можно и что нельзя».

В дискуссии также приняли участие декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор Центра по связям со СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо, генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Вадим Первых, генеральный директор телерадиокомпании «Липецкое время» Наталья Калугина.

Участники дискуссии поддержали инициативу Торгово-промышленной палаты России провести совместное заседание с комитетом Государственной Думы РФ для обсуждения этих и других вопросов.

Союз журналистов России