Семинар «Реклама в интернете» в Доме журналиста

13 октября 2023 года на базе Дома журналиста (Самарская, д.179) пройдет семинар на тему «Реклама в интернете». Начало мероприятия – в 11.00.
Организаторы семинара:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России,
– Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области.
Необходимость такого семинара возникла в связи с принятием новых изменений в ФЗ «О рекламе».
Приглашаем руководителей СМИ, редакторов принять участие в семинаре!
Заявки на участие отправлять до 12 октября на электронный адрес spress@samtelecom.ru. В заявке необходимо указать:
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Ф.И.О. участника
|название СМИ (организации),
|должность
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тел. контакта,
адрес электронной почты