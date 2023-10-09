Семинар «Реклама в интернете» в Доме журналиста

13 октября 2023 года на базе Дома журналиста (Самарская, д.179) пройдет семинар на тему «Реклама в интернете». Начало мероприятия – в 11.00.

Организаторы семинара:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области.

Необходимость такого семинара возникла в связи с принятием новых изменений в ФЗ «О рекламе».

Приглашаем руководителей СМИ, редакторов принять участие в семинаре!

Заявки на участие отправлять до 12 октября на электронный адрес spress@samtelecom.ru. В заявке необходимо указать: