Анонс

Семинар «Реклама в интернете» в Доме журналиста

13 октября 2023 года на базе Дома журналиста (Самарская, д.179) пройдет семинар на тему «Реклама в интернете». Начало мероприятия – в 11.00.
Организаторы семинара:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России,
– Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области.

Необходимость такого семинара возникла в связи с принятием новых изменений в ФЗ «О рекламе».

Приглашаем руководителей СМИ, редакторов принять участие в семинаре!

Заявки на участие отправлять до 12 октября на электронный адрес spress@samtelecom.ru. В заявке необходимо указать:

Ф.И.О. участника

 название СМИ (организации), должность

тел. контакта,

адрес электронной почты