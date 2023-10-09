ПОЗДРАВЛЯЕМ ГТРК «САМАРА» С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ!

ГТРК «Самара» — в числе лауреатов XХVI Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России» и победителей Межрегионального форума средств массовой информации «Енисей.РФ».

В Перми состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XХVI Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России». На творческий конкурс принимались работы в области телевидения, радио, печатных СМИ, а также интернет-изданий. В этом году поступило более 620 работ – рекордное количество за всю историю фестиваля. Лауреатом конкурса в номинации «За освещение темы патриотизма в проектах, созданных при участии автора (коллективом авторов) не старше 27 лет и/или совместно с творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей школьного возраста» стал цикл радиопрограмм «Звонкий час» ГТРК «Самара» о патриотическом воспитании молодежи.

Торжественная церемония награждения Межрегионального форума средств массовой информации «Енисей.РФ» состоялась в Красноярске, в Конгресс-холле Сибирского федерального университета. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 1711. В прошлом году их было 735. Чтобы определить лучших из лучших, члены жюри изучили более трех тысяч работ участников (в 2022-м – 1800 работ). Лучшим корреспондентом радио была признана ведущая самарского «Маяка» Татьяна Борисова! Программу «Супер Марио» высоко оценили члены компетентного жюри.

Поздравляем коллектив ГТРК «Самара» с заслуженными победами и желаем новых интересных работ и творческих успехов!