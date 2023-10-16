13 октября 2023 года в Доме журналиста прошел семинар на тему «Реклама в интернете». Организаторы семинара: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области.



Необходимость такого семинара возникла в связи с принятием новых изменений в ФЗ «О рекламе». Что же теперь считать рекламой? Как ее маркировать? Эти и другие вопросы заботят редакторов и руководителей местных СМИ с 19 июня, со дня принятия изменений в Закон.

13 октября, в пятницу, долгожданный семинар состоялся. Специалисты УФАС Марина Александровна Шабанова, заместитель руководителя Самарского УФАС России, и Елена Владимировна Корцова, начальник отдела контроля рекламного законодательства, подготовили презентацию с различными вариантами и примерами размещения рекламы и нерекламы.

Более двух часов спикеры отвечали на вопросы представителей СМИ, разбирали конкретные примеры и давали рекомендации по размещению материалов в сети. Встреча была продуктивной. Но ответить на все вопросы так и не удалось. Разговор будет продолжен.

Презентация семинара «Реклама в интернете».