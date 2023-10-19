ВЫШЕЛ НОВЫЙ 17 (262) номер «Свежей газеты. Культуры»

17 (262) НОМЕР «Свежей газеты. Культуры» рассказывает о творческом гении Эдуарда Кондратова и Фестивале его имени, организованном Самарским Союзом журналистов, о выставке Дины Ковалевой, открывшейся в Доме журналиста, о становлении культуры наставничества в Самарском регионе…



Какие сюрпризы приготовила нам эта театральная осень? Чем закончился Фестиваль «Шостакович. Над временем»? Когда мы узнаем имена победителей конкурса Э. Кондратова? Где открылась выставка молодых и смелых художников Самары? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на страницах 17-го номера…

… И добрая сказка от Дениса Либстера вновь на своем месте. Гармония вернулась в этот мир!