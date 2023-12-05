Истории лауреатов Акции «Благородство» 2023 г

Сегодня на церемонии награждения лауреатов Акции «Благородство» мы узнали 23 удивительных истории. Делимся ими со своими читателями.

«Наставничество»

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Лилия Васильевна Верховникова, более 40-ка лет работает в системе здравоохранения, с 2001 года является врачом-онкологом Самарского областного клинического онкологического диспансера. За последние три года Лилия Васильевна сама выполнила более тысячи операций, это почти треть всех оперативных вмешательств, проведенных в отделении за это время.

О настоящем профессионале лучше всего скажут его коллеги. У нас есть небольшое видео от заведующего онкологическим отделением Владимира Юрьевича Щукина. Внимание на экран!

Лилия Васильевна является автором научных публикаций, поддерживает постоянную связь с онкогинекологами из районов области, оказывает помощь в проведении врачебных конференций и мастер-классов, выезжает на консультации в лечебные учреждения региона.

Не только признанный профессионал своего дела, но и опытный наставник, свои знания она передает молодым специалистам и пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег.

Лилия Васильевна — Отличник здравоохранения, награждена Почетной грамотой Губернатора Самарской области, Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации.

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Настоящее благородство – когда человек искренне приходит на помощь. Просто потому что не может иначе. Наш следующий лауреат – Марина Сергеевна Волкова. Педагог-психолог, заведующая отделением социально – психологической и профессиональной реабилитации Реабилитационного центра для инвалидов вследствие психических заболеваний.

В социальной сфере Марина Сергеевна более 18 лет. Активно включена в проектную деятельность, реализует совместные проекты с некоммерческими организациями. В 2018-м году в регионе стартовал пилотный проект «Учебное сопровождаемое проживание инвалидов вследствие психических заболеваний» Самарской городской общественной организации «Парус надежды». Он вдохновил Марину Сергеевну взяться за новое дело. Уже более 100 человек освоили навыки независимого проживания, а родители поверили в возможности своих взрослых детей.

«Волонтеры»

Дильфуза Рустямовна Асанова, на протяжении 5 лет осуществляет юридическую деятельность в области защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Создатель и руководитель АНО «Центр помощи семье «Единение», который реализует социально значимые проекты, в том числе направленные на помощь в адаптации участникам специальной военной операции и их семьям, проводит волонтерскую работу со старшим поколением, проект центра «Право на разность» помогает адаптироваться нашим новым гражданам, приезжающим жить и работать в гостеприимную и многонациональную Самарскую область.

Дильфуза Асанова — организатор таких мероприятий как Первый мусульманский форум «Духовные ценности и правовые основы», Акция «Белая роза» ко Дню пожилого человека и многих других.

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Анна Станиславовна Макеева. Анна Станиславовна с 2014 года является руководителем волонтерского движения «Активисты — добрые сердца», созданного ею для оказания помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас в кураторстве Активистов 10 учреждений Самарской области и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На постоянной основе проводятся мастер-классы, нацеленные на развитие у детей мелкой моторики, культурные и спортивные мероприятия, а также профориентация. Ежегодно Активисты проводят такие акции как «Письмо Деду Морозу», «Помоги пойти учиться», «Выпускной в школах-интернатах», «День именинника», «Дерево класса».

В 2023 году Анна Макеева организовала и провела акцию «Собери ребенка в школу» на территории Похвистневского, Красноармейского и Волжского районов. Также движение активно участвует в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных и членов их семей.

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Один из самых молодых волонтеров Самарской области. Михаилу Мудрову всего 14 лет.

Он — участник множества благотворительных акций, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, участник гуманитарно-творческого проекта «От сердца к сердцу без брони». Михаил Мудров – солист вокальной студии ДК » Тольяттиазот», лауреат и победитель многих вокальных конкурсов. Сегодня он уже сам делится опытом с начинающими исполнителями – воспитанниками детских домов Тольятти.

Совместно с волонтерскими движениями выезжает с концертами в военные госпиталя Самары, Сызрани и Донецка. В столицу ДНР Михаил приезжал с гуманитарным конвоем и выступал перед ранеными, в том числе, и детьми, попавшими под обстрелы и находящимися на лечении.

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Галина Саматовна Нурсеитова. Галина Саматовна – «Серебряный волонтер» Красноглинского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Галина Саматовна — постоянный участник акций «Мы вместе», организованных в помощь бойцам спецоперации. Команда «серебряных» волонтеров изготавливает маскировочные сети, на которые в зоне СВО сейчас особый спрос. К настоящему моменту уже отправили на фронт 211 маскировочных сетей.

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Татьяна Михайловна Шутеева.

Татьяна Михайловна тоже активно помогает фронту, вместе с группой волонтеров, которая так и называется – «Маскировочные сети», участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи. От наших защитников волонтёры получают обратную связь – видео с благодарностью.

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Добровольческая группа «Мобилизация Георгиевка», Кинельский район.

Группа образовалась по инициативе жителей сельского поселения и с сентября прошлого года вносит свой вклад в работу по помощи нашим военнослужащим, своим трудом с каждым днем приближая нашу Победу. Давайте посмотрим видео о группе. Внимание на экран!

Волонтеры не только изготавливают печки-буржуйки, собирают гуманитарную помощь, вяжут теплые носки и варежки, шьют теплые пояса, делают сухие души и отливают окопные свечи. Моральная поддержка бойцов сегодня тоже очень важна – поэтому активисты группы организуют концерты в госпиталях.

«Служение людям»

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Наталья Николаевна Виктор, главный врач 4-й городской больницы г. Самары.

Наталья Николаевна работает в системе здравоохранения более 43 лет. Прошла путь от медицинской сестры до главного врача. Зарекомендовала себя квалифицированным специалистом и одним из опытнейших, профессиональных руководителей. Это в очередной раз доказала и четкая отлаженная работа учреждения в период пандемии коронавируса, когда стационар был перепрофилирован для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

В 2016 году под руководством Натальи Николаевны в больнице был внедрен проект «Бережливая поликлиника», работает проект «Мой оператор-здоровье», который информирует о важности обязательных профилактических обследований.

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Ольга Вячеславовна Васильева. В 2010 году, лично добившись благословения Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, она по собственной инициативе основала Елизавето-Варваринское сестричество и стала его Главной сестрой.

В начале 2020-го ее трудами открыта Обитель милосердия в честь великомученника Димитрия СолУнского, ставший домом для пожилых и тяжелобольных людей после инсульта, инфаркта, тяжелых травм, с деменцией, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, в том числе лежачих больных.

Сегодня Обитель – самое крупное в России учреждение такого плана. Главный принцип, который Ольга Вячеславовна ввела для работы Обители – «Относись к больному так, как к самому Христу».

Огромную работу Обитель развернула с началом СВО. Здесь тоннами квасят капусту и делают суповые наборы для бойцов, плетут сети. Закуплено и отправлено огромное количество груза в зону боевых действий.

Ольга Васильева также добилась открытия в Самаре ночлега для бездомных. Сейчас идет ремонт в здании, которое станет новой Обителью для психоневрологических больных.

«Преодоление» имени Гакиля Сагирова, поэта и художника

Его жизнь – пример настоящего подвига. С 15 лет, после тяжелого заболевания и неудачной операции, Гакиль Сагиров был прикован к постели. Но, несмотря на это сам научился писать картины, держа карандаш в зубах, получил высшее образование (Московский заочный народный университет искусств он окончил с отличием) и прожил долгую жизнь, оставив после себя картины и стихи.

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Екатерина Валерьевна Куприянова. В августе 2018-го из-за спортивной травмы и неверно поставленного диагноза Екатерина пережила ампутацию ноги, а уже в ноябре – вернулась к работе.

Во время реабилитации на долю нашей героини выпало много испытаний, но они не сломили Екатерину. Она села за руль, начала вести блог, после нескольких отказов все же добилась включения в Индивидуальную программу реабилитации и абилитации современного технологичного протеза, во второй раз вышла замуж.

Сегодня Екатерина по совместительству работает в ООО «Протезно-ортопедическое предприятие «Опора» и помогает своими консультациями и советами изменить жизнь к лучшему другим людям с инвалидностью. Екатерина активно развивает адаптивный спорт и социальное предпринимательство, проводит мастер-классы и участвует во всероссийских инклюзивных и просветительских проектах.

В этом году впервые в Самарской области организовала испытания комплекса ГТО для людей с инвалидностью с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и ампутациями конечностей. В апреле 2023 стала лауреатом XIV (14го) Всероссийского фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». В июле — впервые встала на спортивный протез бедра. В августе — была зачислена в Академию Российского Футбольного Союза на программу профессионального наставничества для людей с инвалидностью «Путь в футбол».

«Память»

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Марина Сергеевна Рачиба, подполковник милиции в отставке, с 2002 года возглавляет музей Самарской милиции культурного центра при ГУ МВД России по Самарской области. Под ее руководством он получил второе рождение. П ее авторскому проекту была открыта уникальная музейная экспозиция, основанная на научном, профессиональном подходе.

Марина Сергеевна большое внимание уделяет работе с подрастающим поколением, проводит интерактивные игры — экскурсии, акции и круглые столы, направленные на знакомство с профессией стражей порядка. С 2020 года ведет исследовательскую работу по установлению сотрудников ОВД — участников Великой Отечественной войны. В настоящее время собрана база данных почти на 3 тысячи человек.

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Наталья Александровна Чайковская, полковник внутренней службы в отставке, более 40 лет работает в системе Федеральной службы исполнения наказаний,

10 лет является председателем регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Наталья Александровна активно участвует в общественной жизни и пользуется заслуженным авторитетом среди ветеранов, о которых заботится сами и првилекает к этой работе молодых – курсантов Самарского Юридического института ФСИН России. За многолетнюю безупречную службу, высокий профессионализм, инициативу и усердие Наталья Чайковская удостоена звания «Почетный работник уголовно-исполнительной системы».

«МУЖЕСТВО» имени генерала Александра Владимировича Сенопальникова.

Николай Юрьевич Мишин, Волжский район, с. Дубовый Умет. В 2022м году ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Проявил героизм и мужество, получил ранение, после чего отправился на реабилитацию. Занимался подготовкой новых бойцов.

Указом Президента РФ В. В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского и воинского долга, Николай Мишин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также Николай Мишин был удостоен и государственной награды Самарской области землякам, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса, проявили героизм и мужество.

Несмотря на ранение Николай вернулся в строй – сейчас он снова выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, на одном из самых горячих направлений. Награду получает супруга Николая Мишина.

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Андрей Алексеевич Смирнов, Похвистневский район, село Старый Аманак.

Он всегда мечтал связать свою судьбу со службой в Вооруженных Силах России. Но с первого раза на службу в армию пойти не удалось – призывная комиссия предоставила отсрочку по состоянию здоровья. Андрей серьезно занимался пауэрлифтингом, в своей весовой категории был неоднократным призером различных турниров. Пришлось пройти курс лечения. Перед вторым вызовом в военкомат Андрей волновался, но решение было принято в его пользу.

После срочной службы Андрей Смирнов подписал контакт. В спецоперации участвовал с первого дня, получил несколько тяжелейших ранений. Награжден Орденом мужества. Андрею Смирнову 21 год!!! (аплодисменты) Сейчас Андрей Алексеевич Смирнов работает в Похвистневском военкомате.

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Прапорщик внутренней службы УФСИН России по Самарской области Владимир Константинович Кручинин в свой выходной задержал преступника.

Услышал крик, увидел, как женщина пытается догнать злоумышленника. Владимир не растерялся и применил боевой прием, а его супруга вызвала полицию.

Оказалось, что с поличным взят вор. Он украл из детского магазина товаров более чем на 40 тысяч рублей.

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«Спасение»

История нашей героини точно никого не оставит равнодушным. Не смогли не отметить ее и члены Общественного совета акции. Полина Евгеньевна Позднякова, учитель английского языка школы «Черноречье» Волжского района вместе со своими учениками 7 класса отдыхали на озере. Туда же приехали два пятиклассника из той же школы. Они пошли купаться, в какой-то момент мальчик сорвался с надувного круга, второй пытался ему помочь, но выбился из сил.

Полина Евгеньевна мгновенно бросилась спасать детей. Подплыв к ребятам, она схватила находившегося на поверхности, нырнула за вторым и подняла над водой, мальчик смог вдохнуть. Из последних сил она подтолкнула мальчишек ближе к берегу, где ей на помощь подоспели семиклассники. Оба пятиклассника здоровы, помощь врачей им не потребовалась.

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«Мы вместе!»

Татьяна Васильевна Курушина, Сызранский район, п. Междуреченск. Когда началась спецоперация, Татьяна Васильевна решила вязать теплые вещи для наших бойцов в зоне СВО.

Татьяна Васильевна – инвалид по зрению, но это не помешало ей связать и отправить только для спецподразделений Росгвардии более 300 пар шерстяных носков, а также шАрфы и свитера (все за свой счет).

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Артур Станиславович Маливанчук, председатель Президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Самарской области, является ветераном боевых действий, за героизм и мужество, проявленные при выполнении служебных задач в Чеченской Республике в 1996 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Активно участвует в общественной жизни города и области, вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. С начала специальной военной операции собрал несколько тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые лично доставил в Мариуполь, Снежное и Донецк, а также для военнослужащих 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и передал в места дислокации.

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Виктор Александрович Воропаев, депутат Самарской губернской думы, с самого начала специальной военной операции, принимает участие в сборе и передаче гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, военнослужащих, участвующих в СВО, а также оказывает посильную помощь вынужденным переселенцам, проживающим в пункте временного размещения «Волжанка».

Виктор Александрович неоднократно бывал в зоне СВО с гуманитарной миссией, помогал в восстановлении мирной жизни в Мариуполе, на постоянной основе передает бойцам в зону боевых действий необходимые вещи и техническое оснащение.

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Алексей Петрович Дегтев, председатель думы городского округа Самара. С первых дней в свободное от работы время он участвует в сборе гуманитарной помощи и организации волонтерских миссий.

По его инициативе был создан пункт сбора, и уже через несколько дней первый гуманитарный конвой отправился в зону СВО. Сегодня объем гуманитарных грузов исчисляется тоннами. По инициативе Алексея Петровича в нескольких профессиональных училищах Самары налажено производство изделий из металла – «штурмовых кошек». Они помогают в разминировании, преодолении преград, а также при эвакуации раненых.

Отдельным направлением работы стала помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, организованы сборы гуманитарной помощи для оснащения пунктов временного пребывания «Дубки», «Волжанка», «Старт». Алексей Дегтев лично принимает участие в доставке гуманитарной помощи.

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Максим Сергеевич Смирнов, генеральный директор общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира».

С первых дней спецоперации фонд занимается помощью нашим военнослужащим. Волонтеры каждый день дежурят на складе, который расположен при Доме офицеров Самарского гарнизона. На фронт передано уже более 800 тонн грузов.

Под руководством Максима Сергеевича заработал один из первых учебных центров подготовки операторов БПЛА в прифронтовом районе. Военнослужащие проходят обучение и повышают свои навыки для успешного выполнения боевых задач. Уже этим летом учебный класс по БПЛА был создан и в Самаре, для обучения подрастающего поколения. Максим Сергеевич с начала спецоперации каждый месяц выезжает к нашим военным в зону боевых действий.

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Людмила Петровна Соловьева, Елховский район, село Елховка. Людмила Петровна – мама участника специальной военной операции Константина Соловьева. Он ушел на фронт добровольцем и весной прошлого года погиб под Мариуполем. Посмертно награжден Орденом Мужества. Людмила Петровна направила часть полученных выплат на благоустройство села, в котором жил ее сын, создание мемориала «ВОЙНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, ПАВШИМ В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ» в Елховке, а еще часть — передала участникам СВО на необходимые нужды со словами «Это мой вклад в Победу!».